No habrá prórroga: Semovi fija fechas para emplacar vehículos eléctricos

Tal como se anunció desde mayo, a partir del 1 de julio los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPES) que se vendan en establecimientos deberán emplacarse. Los que fueron comercializados antes de esa fecha tendrán como plazo hasta el 20 de noviembre para realizar el trámite.

“Estamos en tiempo. El emplacamiento lo hace la Semovi a través de una plataforma. La obligación de las empresas es que, con las características técnicas, se demuestre que son un VEMEPE, y tienen la obligación de informar a quien compre cualquiera de estos vehículos si debe o no ser emplacado. Se suben los datos a la plataforma, el cliente hace el pago respectivo y pasa por las placas en alguno de los módulos que para tal efecto tiene la Semovi” , dijo el secretario Héctor Ulises García en conferencia con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Consultado sobre la posibilidad de una prórroga, respondió: “No, no está contemplada hasta el día de hoy ninguna prórroga. Estamos a tiempo, vamos a salir el 1 de julio. Aunque estén desvelados del festejo del Mundial”.

Explicó que la dependencia mantiene relación con cerca de 30 empresas, aunque consideró necesario incorporar a más.