Cablebús Línea 4 inicia obra mayor; prometen concluirla en 2 años

Con el izaje de la primera columna, arranca la instalación de la infraestructura principal de la Línea 4 del Cablebús, un proyecto que conectará el CETRAM Universidad con la colonia Pedregal de San Nicolás, en un recorrido de casi 11 kilómetros entre las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.

En esta primera fase de obra se contempla la colocación de alrededor de 70 columnas y la edificación de nueve estaciones, indicó el secretario de Obras, Raúl Basulto, a través de un video difundido en redes sociales

“Arrancamos la instalación de la primera columna del Sistema Cablebús en la Línea 4, que inicia aquí en el CETRAM Universidad y llega hasta la colonia Pedregal de San Nicolás”, señaló el funcionario.

Basulto detalló que se proyecta que la nueva línea beneficiará diariamente a más de 60 mil personas, quienes contarán con un transporte “moderno, eficiente y sustentable”, además de reducir significativamente los tiempos de traslado para los habitantes de la zona sur de la capital.

“Tenemos proyectado terminar la obra en 24 meses. Muy pronto las vecinas y vecinos que viven en la parte más alta de Tlalpan podrán llegar prácticamente volando al CETRAM Universidad”, afirmó.

Los trabajos de construcción comenzaron el pasado 2 de junio y, una vez concluida, la Línea 4 permitirá realizar el recorrido entre Pedregal de San Nicolás y Ciudad Universitaria en aproximadamente 40 minutos. Actualmente, ese trayecto puede tomar hasta dos horas debido a la congestión vehicular sobre la carretera Picacho-Ajusco.

El proyecto contempla las estaciones Universidad, Cantera, Perisur, Mercado Hidalgo, Ceforma, Parque Morelos, Cultura Maya, Bosques y Pedregal de San Nicolás, con una demanda estimada de 65 mil usuarios al día. Se estima que los principales beneficiados serán los habitantes de 30 colonias de Tlalpan, nueve de Coyoacán y la comunidad universitaria.

En el CETRAM Universidad, la Línea 4 del Cablebús conectará con la Línea 3 del Metro y con más de 75 rutas alimentadoras del transporte público concesionado. “Muy pronto los vecinos que viven en la parte más alta de la alcaldía de Tlalpan van a poder llegar volando aquí, al CETRAM Universidad, en un transporte moderno, eficiente y sustentable”, concluyó Basulto