Detienen a presuntos involucrados en ataque armado a bar en Miguel Hidalgo 

A más de un año del ataque armado contra empleados del bar Alma, ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó cuatro personas lesionadas, autoridades cumplimentaron siete de aprehensión contra igual número de presuntos integrantes de una célula delictiva señalada por diversos hechos violentos en la zona sur poniente de la Ciudad de México.

Están acusados del delito de asociación delictuosa calificada, derivadas de las investigaciones por la agresión registrada el 5 de abril de 2025.

Se trata de Juan Eduardo, Adrián Romero, Diego Becerril, David Alcaraz, Wendy Inclán, Alexis Alan y Víctor Daniel, quienes, de acuerdo con las indagatorias, forman parte de una organización criminal vinculada con homicidios, robos a casa habitación, distribución de narcóticos y otros hechos de violencia en las alcaldías Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Las detenciones se ejecutaron mediante operativos simultáneos en Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan, luego de que un juez de control libró las órdenes de aprehensión con base en los datos de prueba recabados por agentes de inteligencia de la SSC e integrados a la carpeta de investigación.

En un primer operativo, durante un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos de los presuntos integrantes de la organización criminal.

Asimismo, en otra intervención en la misma alcaldía fue detenido un hombre de 21 años, con un antecedente de ingreso al sistema penitenciario en 2023 por robo calificado

En un centro comunitario de Tlalpan fue detenido un hombre de 52 años, identificado como probable coautor material dentro de la estructura criminal investigada.

Y en esa misma demarcación fue capturado un hombre de 43 años, quien acumula ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 2004 y 2026 por delitos como encubrimiento por receptación, tentativa de robo calificado agravado y delitos contra la salud.

En una acción distinta, las autoridades notificaron una orden de aprehensión a Wendy Inclán, quien ya se encontraba interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde enfrenta un proceso por delitos contra la salud.

Finalmente, personal de la SSC notificó una orden de aprehensión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a un hombre de 32 años, quien permanece privado de la libertad desde 2025 por el delito de extorsión agravada.

La SSC informó que las investigaciones continúan para establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos ocurridos en la zona poniente y sur de la capital del país.