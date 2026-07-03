Ampliarán zona de pantallas sobre Reforma para “dar respiro” al Ángel

Con el propósito de evitar una concentración masiva de aficionados en el Ángel de la Independencia durante el partido entre México e Inglaterra de los octavos de final, el gobierno capitalino anunció que ampliará el corredor de pantallas gigantes sobre Paseo de la Reforma y llevará espectáculos musicales a distintas alcaldías.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, informó que las pantallas se instalarán desde la Estela de Luz hasta Avenida Hidalgo, frente a la iglesia de San Hipólito, con el objetivo de distribuir a los asistentes a lo largo del corredor y disminuir la presión sobre la glorieta del Ángel.

Las pantallas estarán desde la Estela de Luz hasta San Hipólito; eso para extender lo más posible las alas del Ángel de la Independencia”, dijo la funcionaria.

Precisó que la estrategia retoma la experiencia del Monumento a la Revolución durante el encuentro México-Ecuador, donde, aseguró “predominó un ambiente familiar y la afluencia se distribuyó de mejor manera”.

Como la experiencia del Monumento a la Revolución, donde el festejo fue familiar, volveremos a tener actividades musicales tanto ahí como en otros puntos de la ciudad”, recalcó.

En el Monumento a la Revolución se presentarán La Original Banda Limón, 3Ball Monterrey y Marinés Ochoa.

De manera paralela, el gobierno capitalino instalará escenarios musicales en distintos espacios públicos. Grupo Aroma actuará en la UTOPÍA Meyehualco; Out of Control Army en la UTOPÍA Iztacalco; Internacional y Explosiva Sonora Dinamita en la UTOPÍA La Heroica, entre otros.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

La oferta de actividades también se extenderá a las alcaldías para que los aficionados puedan seguir el partido sin necesidad de trasladarse al corredor de Reforma.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, informó que las demarcaciones preparan conciertos y fiestas futboleras de manera coordinada.

En Álvaro Obregón se realizará un concierto de rock; Azcapotzalco presentará a Zona Rika, Banda Tierra de Coyotes, Soberana Banda Niche y Adolescentes Orquesta.

Gustavo A. Madero contará con la participación de El Poder del Norte; Iztacalco ofrecerá un cartel encabezado por la Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argain, además de Sonido Caribali, Sonido Tropical y Sonido Proyección.

En Iztapalapa habrá una Fiesta Futbolera y una Fiesta Sonidera; Magdalena Contreras presentará agrupaciones de cumbia y banda en la Glorieta San Jerónimo; Milpa Alta contará con Banda Bucanera y Grupo Guayacán.

Tlalpan tendrá a Banda La Exiliada y Ángeles de Charly; Venustiano Carranza presentará a Los Askis y Bandidos del Mambo, mientras que Xochimilco llevará a Toño Lizárraga.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Municipios se suman a festejos

A la estrategia se sumarán 11 municipios de la zona oriente del Valle de México, entre ellos Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Texcoco, y Ecatepec.

En la conferencia de prensa, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, informó que se contará con actividades culturales, lúdicas, recreativas en el marco del festival. Precisó que la lista de municipios participantes se dará a conocer en las próximas horas.

Sin embargo, destacó que “tan solo en Ecatepec se contará con 15 espacios futboleros”, con la instalación de pantallas gigantes.

Cisneros llamó a los habitantes de la zona, a quedarse en sus municipios, a disfrutar del partido.