Combaten tiraderos clandestinos con operativo “Caza Cochinos” en Miguel Hidalgo

Con el objetivo de combatir los tiraderos clandestinos y mantener limpias las calles, la alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha el operativo “Caza Cochinos”, mediante el cual se sanciona a las personas sorprendidas tirando basura en la vía pública.

De acuerdo con la demarcación, el operativo se realiza con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuyos elementos han remitido al Juzgado Cívico a ciudadanos que incumplen la Ley de Cultura Cívica.

Excélsior

Durante el pasado fin de semana, un vecino de 63 años fue sorprendido cuando presuntamente tiraba basura en las calles de Coronel Pedro Letechipia y Avenida Observatorio, en la colonia Daniel Garza.

El hombre fue presentado ante el juez cívico por infringir la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la cual contempla sanciones económicas que van de mil 290.41 pesos a 4 mil 692.40 pesos. Además, las personas infractoras pueden recibir arrestos de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

La alcaldía Miguel Hidalgo reiteró su compromiso de hacer respetar la ley, erradicar los tiraderos clandestinos y contribuir a que la demarcación cuente con calles más limpias.