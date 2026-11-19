A sus 30 años, una madre originaria de los Altos de Chiapas escribió su nombre por primera vez en un cuaderno, mientras a pocos metros sus hijos aprendían matemáticas y español, en lugar de pedir monedas en los cruceros de Santa Fe.

La escena resume el trabajo del Colectivo de Apoyo e Intervención Educativa (CAIE), que combate el trabajo infantil ofreciendo a unos 40 menores alfabetización y canje de horas de clase por alimentos y ropa. La iniciativa es una apuesta para devolverles la niñez a comunidades enteras y una oportunidad para mejorar nuestro país desde su raíz.

¿Cuál es la situación actual del trabajo infantil en México?

En México, 3.5 millones de menores trabajan informalmente, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Inegi; 600 mil de ellos tienen entre 5 y 14 años de edad. Guerrero, Oaxaca y Chiapas concentran la mayoría de los casos de trabajo infantil y la mitad de los niños están en trabajos donde corren peligro, como basureros, cantinas o bares.

Los niños reciben formación integral, desde matemáticas, y geografía, hasta hábitos de higiene y civismo. Foto: Cortesía Álvaro Balderas.

Casi uno de cada cuatro menores de alguna población indígena se encuentra en esta situación, prácticamente el doble del promedio nacional, y aunque entre 2022 y 2025 disminuyó la cifra de 3.7 a 3.5 millones, la situación parece estancada desde hace una década.

La pobreza, la falta de oportunidades y la necesidad de generar ingresos familiares son algunos de los factores que más agravan este problema.

CAIE: una iniciativa contra el trabajo infantil en Santa Fe

Ante este panorama, los miembros de CAIE, fundado por Álvaro Balderas y Paola Torres, comenzaron en un semáforo en Santa Fe, con el tiempo y el incremento de las familias, se las ingeniaron para que dos días a la semana se reúnan en una cancha pública de basquetbol y otros dos días en el predio donde viven todas las familias.

Y así, lo que inició como una idea para ayudar a una familia, se convirtió en apoyo para una comunidad entera.

Los integrantes de dicha comunidad vienen de los Altos de Chiapas, cerca de San Cristóbal de las Casas, hablan tzotzil, un dialecto que, según el Inegi, poco más de medio millón de personas dominan. También hablan poco español, haciendo todavía más difícil encontrar una oportunidad para generar ingresos familiares.

Los jóvenes de la Universidad Iberoamericana que conforman CAIE encontraron la forma de brindarles educación no sólo a los niños, sino también a los padres y madres que no tuvieron acceso a una educación institucionalizada. Para los niños, clases con canciones, música y bailes. Dibujo, escritura y juegos. Para los padres, talleres para aprender a ahorrar, administrar su dinero o no caer en estafas. Para las madres, clases de bordado, escritura y español. Todo esto para brindarles una alternativa de ingreso y así abolir el trabajo infantil.

Uno de los momentos más felices para Paola Torres es la satisfacción y el orgullo de una de las madres al escribir su nombre por primera vez, con 30 años de edad.

Yo estoy encargada del taller de mamás y lo más bonito ha sido encontrarme con esas mamás que nunca habían escrito su nombre y que sintieron orgullo de que lo estaban logrando”, celebró Paola.

También comentó que aunque CAIE comenzó ayudando a una sola familia en un semáforo, diseñaron una estrategia para atender a muchas más familias e infancias en situación de trabajo infantil en toda la ciudad y el país.

Esos niños y sus padres, quienes cruzaron medio país en busca de mejores oportunidades, ahora estudian geografía, higiene y otras cosas para una formación integral. “Organizamos el Día del Niño, Navidad y otras dinámicas que dignifican las infancias de los niños”, destacó Paola.

Las familias cambian horas de clase por enseres. Foto: Cortesía Álvaro Balderas.

Voluntariado: cómo sumarse al proyecto educativo de CAIE

A esta labor se sumaron voluntarios como Andrea, que lleva más de un año enseñando a estos niños desde cómo aprender a escribir sus nombres en español hasta geografía, matemáticas, higiene y conocimientos básicos para un mejor futuro.

Para ser voluntario se necesita compromiso y disciplina. CAIE busca que este proyecto acompañe a las infancias durante su crecimiento para medir su aprendizaje a través del tiempo. Esto es de suma importancia, ya que las familias sólo están en la ciudad un tiempo antes de regresar a sus comunidades. Hasta ahora, hay entre 15 ay 20 voluntarios, principalmente estudiantes y recién egresados de universidad.

A Andrea le preguntamos: “¿Qué es lo más bonito que has vivido en CAIE?”. Ella respondió: “La conexión que genera con los niños en el día a día y ver esa satisfacción que les da ir viendo cómo van aprendiendo y la emoción con que llegan a cada clase”.

También comentó que falta interés de la gente hacia las infancias en México, las infancias indígenas, y que haya más empatía.

Transforman la educación en un ingreso

Aprovechando su creatividad, compromiso y trabajo en equipo, crearon la CAIE Tienda, una idea que reemplaza el trabajo infantil y lo convierte en educación, mientras generan ingresos para sus familias.

Los niños canjean sus horas de clase por despensas, ropa y materiales como cuadernos o mochilas. Todo esto a través de donaciones en plataformas como GoFundMe y su Amazon Wishlist, donde priorizan los materiales que más necesitan, como hilo para que las madres puedan crear sus bordados, los cuales serán vendidos en un bazar organizado por CAIE.

Al día de hoy, CAIE enseña a más de 30 familias y más de 40 niños de lunes a jueves.

Estos proyectos son una alternativa creativa y de labor social que ayudan a mejorar el país, la situación actual de las comunidades indígenas y a devolverles su infancia a niños que, desde muy pequeños, han pasado gran parte del tiempo pidiendo dinero entre semáforos y banquetas, exponiéndose a peligros como la trata y la explotación.

CAIE requiere de donaciones y voluntarios para poder seguir llegando a más infancias y más lugares en todo el país.

*mcam