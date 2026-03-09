Carambola en la México-Puebla desquicia la autopista

Un fuerte accidente en la autopista México-Puebla ha provocado la movilización de cuerpos de emergencia y un severo colapso vial durante la madrugada en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 18+500, cerca de los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de La Paz, donde al menos tres vehículos particulares se vieron involucrados, lo que obligó a implementar maniobras de emergencia y generó afectaciones viales de varios kilómetros.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de uno de los automóviles perdió el control y se impactó contra el muro de contención central. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para desplazar varias dovelas de concreto, piezas que forman parte de la barrera divisoria y que pueden pesar cerca de una tonelada.

Tras el impacto inicial, el vehículo terminó chocando contra otros dos automóviles que circulaban por la vialidad, lo que provocó un choque múltiple que complicó aún más la situación en la autopista.

La zona del accidente se ubica en uno de los accesos carreteros más transitados del Valle de México, lo que provocó que la circulación se redujera prácticamente a un solo carril en dirección a la capital durante varias horas.

Movilización de servicios de emergencia

Al lugar acudieron equipos de emergencia de distintas corporaciones, entre ellos paramédicos de Caminos y Puentes Federales y elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como ambulancias de la alcaldía Iztapalapa y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Los paramédicos valoraron al menos a tres personas lesionadas en el lugar del accidente, quienes recibieron atención médica inmediata mientras se realizaban las labores para retirar los vehículos dañados y asegurar la zona.

Caos vial y filas de varios kilómetros

El accidente provocó una fuerte congestión vehicular en el acceso oriente a la capital, con filas que se extendieron entre cuatro y cinco kilómetros.

El asentamiento vehicular se registró principalmente desde la zona del Puente de la Concordia hasta las inmediaciones del Eje 10 Sur, afectando también vías alternas como Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa.

Las autoridades cerraron momentáneamente algunos carriles para permitir el paso de ambulancias y vehículos de rescate, mientras los equipos de mantenimiento trabajaban para recolocar las dovelas de concreto desplazadas tras el impacto.

Reportes oficiales de CAPUFE A través de sus reportes operativos, Caminos y Puentes Federales informó durante la madrugada sobre varios incidentes en la autopista.

Las autoridades cerraron momentáneamente algunos carriles para permitir el paso de ambulancias y vehículos de rescate. Facebook/Canal 6 Tv

A las 04:09 horas, la dependencia reportó cierre a la circulación a la altura del kilómetro 42 en dirección a la Ciudad de México, debido a la atención de un accidente relacionado con choque contra el muro central y volcadura de un tractocamión. En ese punto también se registró reducción de carriles en dirección a Puebla.

Posteriormente, a las 05:06 horas, CAPUFE informó que la circulación fue restablecida con reducción de carriles en ambos sentidos, mientras continuaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

En el caso del kilómetro 18, las autoridades confirmaron reducción de carriles en ambos sentidos debido a un choque por alcance múltiple, por lo que exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y prever retrasos.

La autopista México-Puebla es uno de los corredores carreteros más importantes del centro del país, ya que conecta la capital con el oriente del Valle de México y con el estado de Puebla.

Por ello, cualquier incidente en los primeros kilómetros del tramo cercano a la Ciudad de México puede provocar afectaciones viales significativas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día, cuando se registra un alto flujo de transporte de carga y vehículos particulares.

Autoridades de tránsito recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y considerar rutas alternas mientras concluyen las labores de retiro de escombros y reparación de infraestructura.

asc