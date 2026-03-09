Se incendia fábrica de embutidos en alcaldía Venustiano Carranza; hay afectaciones viales

Una empresa de embutidos, ubicada en la colonia Moctezuma Segunda Sección de la alcaldía Venustiano Carranza, se incendió la mañana de este lunes. El cuerpo de bomberos de la Ciudad de México atendió el siniestro, extinguiendo el mismo, evitando así su propagación a otras áreas del inmueble.

Los vulcanos detallaron que se trataría de una fábrica de alimentos embutidos ubicada en la Avenida de la Industria a la altura de Oriente 152, lo que provocó el desalojo preventivo de decenas de trabajadores, así como diversos cortes viales.

De acuerdo con la información, los primeros reportes señalan que la causa del incendio fue por un corto circuito en el área de embutidos, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad al interior del inmueble.

Derivado de estas acciones, el Heroico Cuerpo de Bomberos notificó que no se habían reportado personas lesionadas, sólo pérdidas materiales en un área aproximada de unos 200 metros cuadrados.

Sobre los daños materiales estos se presentaron en muros, plafones, cableado de la instalación eléctrica, parte del sistema de ventilación, luminarias, entre otros. Especial

Sobre los daños materiales estos se presentaron en muros, plafones, cableado de la instalación eléctrica, parte del sistema de ventilación, luminarias, dos molinos utilizados para el procesamiento de alimentos, maquinaria de empaque y la puerta principal de acceso del primer nivel.

En relación a los cortes viales que se tuvieron que realizar ante la emergencia, autoridades de tránsito emitieron una alerta vial para quienes circulan por la zona de la colonia Moctezuma Segunda Sección.

La afectación se concentra principalmente en la avenida de la Industria a la altura de Oriente 152, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar retrasos a sus destinos.

Las autoridades mencionaron que entre las vías alternas que pueden utilizarse se encuentran, avenida Oceanía, que conecta con varias arterias importantes del oriente de la capital; Circuito Interior (Boulevard Puerto Aéreo), una de las principales vías rápidas de la zona; avenida del Peñón, que permite rodear el área afectada; Oriente 172 y Oriente 158, como opciones para desplazamientos locales dentro de la colonia.

