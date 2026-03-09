¿Recuerdas la primera ruta? Trolebús cumple hoy 75 años | FOTOS

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) está de manteles largos este lunes, pues un 9 de marzo pero de 1951 inició sus operaciones en la Ciudad de México, por lo que hoy cumple 75 años de servicio.

El STE recordó que la primera ruta de Trolebús fue de Tacuba a Calzada de Tlalpan y de paso detalló que de lunes a viernes, el Sistema de Trolebús contabiliza actualmente un promedio diario de 360 mil viajes, promoviendo la electromovilidad y el cuidado del medio ambiente.

El STE celebra 75 años de la implementación del sistema de Trolebús, el cual se ha consolidado como una importante alternativa de movilidad, con una flotilla de 539 unidades”, indicó el sistema de transporte público por medio de un comunicado.

Durante este periodo su crecimiento ha sido tal que actualmente cuenta con una red total de 13 líneas de Trolebús conformada también por 894 parabuses y estaciones para las personas usuarias.

La red cuenta con el único Trolebús Elevado del mundo. Cuartoscuro

¿Cuál es la cobertura del Trolebús actualmente?

Con el inicio de operación de la línea 11, primera línea metropolitana de transporte que va de Santa Marta en Iztapalapa en la Ciudad de México, al municipio de Chalco en el Estado de México y la puesta en marcha de la línea 13 de Constitución de 1917 a Mixcoac en 2025, este sistema sigue ampliando su red de servicio.

Su cobertura abarca las alcaldías:

Azcapotzalco.

Azcapotzalco. Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Miguel Hidalgo.

Venustiano Carranza.

Así como los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias, Valle de Chalco Solidaridad y La Paz en el Estado de México como parte de la cobertura en el área metropolitana de la capital del país.

Cabe mencionar que en el último año se contabilizaron más de 152 millones de viajes; aunado a lo anterior, la red cuenta con el único Trolebús Elevado del mundo y actualmente sigue su ampliación con la construcción de la Línea 14 del Metro CU al Cetram Huipulco como parte de la infraestructura de cara al Mundial FIFA 2026 que iniciará el próximo mes de junio del presente 2026.

Por último, el Servicio de Transportes Eléctricos hizo una cordial invitación a todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre este transporte público emblemático de la ciudad para que visiten el Museo de Transportes Eléctricos, ubicado en Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco, Alcaldía Iztapalapa.

fdm