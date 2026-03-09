Inicia trámite de placas conmemorativas Mundial 2026 en CDMX | ¿Cómo obtenerlas?

Tal y como lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, desde diciembre de 2025, a partir de este lunes 9 de marzo 2026, inicia el trámite para solicitar las placas conmemorativas del Mundial FIFA 2026.

Se sabe que las mismas podrán ser tramitadas para vehículos nuevos, ecológicos y convencionales, así como para automóviles foráneos o para quienes deseen renovar sus placas.

Estás nuevas láminas conmemorativas tendrán un costo de mil 500 pesos, e incluirá el pago de la baja anterior y el trámite se podrá realizar de manera 100 porciento digital a través del sitio web placasmundial2026.cdmx.gob.mx o en tramites.cdmx.gob.mx/ventanillavehicular , ingresando con con LlaveCDMX.

Estamos comprometidos con la digitalización y simplificación de trámites para los ciudadanos. El proceso es sencillo y rápido, y no tarda más de 5 minutos", mencionó el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto.

Los usuarios podrán elegir el color de la placa y decidir si la recogen en un módulo o la reciben en su domicilio, con un costo adicional de 290 pesos más IVA, opcional. Aunado a lo anterior, el Secretario de Finanzas, Juan Pablo Botton, aseguró que para atender el aumento en la demanda de trámites, se han habilitado 40 ventanillas adicionales en la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicadas en:

Santa Fe.

Martín Carrera.

Zaragoza.

Además, se han establecido módulos de atención especiales en la Secretaría de Movilidad, en las ubicaciones de Chapultepec, Buenavista y Universidad. El objetivo de este nuevo proceso es recaudar 90 millones de pesos, que serán destinados al fortalecimiento de la electromovilidad y la sustitución de taxis eléctricos en la Ciudad de México.

Se han establecido módulos de atención especiales en la Secretaría de Movilidad. Captura de imagen

¿Cómo obtener las placas conmemorativas?

Los ciudadanos pueden realizar el trámite de placas en las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como en los siguientes módulos de atención:

Módulo de identificación de compra segura (Cabeza de Juárez): Calle Enrique Contel S/N, Chinampac de Juárez, Iztapalapa, C.P. 09208. Ubicación: ( https://maps.app.goo.gl/FX2xyjrwhyJANQMb9 )

Módulo móvil 29, al centro de la Ciudad (colonia Buenavista): Jesús García 50, Buenavista, Cuauhtémoc, C.P. 06350. Ubicación: ( https://maps.app.goo.gl/Bk6fWoWL2e2J7RY47 )

Módulo móvil 1, al sur de la Ciudad (avenida Universidad): Av. Universidad 936, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310. Ubicación: ( https://maps.app.goo.gl/aFp2RbSvgv6wvCNFA )

Es importante destacar que, en caso de acudir a estos módulos, todos los trámites se realizan con cita previa.

Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México habilitó los enlaces de internet para tramitar las placas vehiculares conmemorativas del mundial de fútbol de acuerdo al tipo y modelo de auto que cada persona tenga.

Para el vehículo nuevo la solicitud se inicia en el enlace electrónico: https://tics.finanzas.cdmx.gob.mx/control_vehicular/public/login

Para el vehículo usado de la Ciudad de México se habilitó la página electrónica: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/conceptos/vehicular

Y para el vehículo foráneo se habilitó la gestión a través de la Ventanilla Vehicular Llave CDMX en el enlace electrónico: https://tramites.cdmx.gob.mx/ventanillavehicular/public/

Por úiltimo se detalló que en una primera etapa se tramitarán 60 mil juegos, pero las autoridades indicaron que se podrían aumentar el tiraje en caso de ser necesario.

fdm