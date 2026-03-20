CNTE volverá a 'paralizar' vialidades en CDMX; te damos opciones viales

Este viernes 20 de marzo se espera gran caos en diversos puntos de la Ciudad de México en materia vial y es que además de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se espera una marcha por la tarde en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.

Te damos todo los detalles y alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHA

COMITÉ DE APOYO AL REFUGIO FRANCISCANO

El caso del Refugio Franciscano, Cuartoscuro

HORA: 18:00 hrs.

LUGAR: Palacio de Bellas Artes.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Para exigir la entrega inmediata de todos los animales del Refugio Franciscano, A.C., a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción, ya que cuentan con custodia legal.

Alternativa vial:

Utiliza Eje Central, Av. Hidalgo, Izazaga o Fray Servando para evitar el tramo de Bellas Artes hacia el Zócalo.

MANIFESTACIONES

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)

Hoy termina el paro de los maestros de las 72 horas Cuartoscuro

MOTIVO: En el marco del paro laboral de 72 hrs., realizaran las siguientes actividades:

9:00 hrs. Mitin en Aforé XXI Banorte en Reforma # 489 a la altura de la estación del metro Sevilla línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Alternativa vial: opta por Circuito Interior, Av. Chapultepec o Florencia para evitar Reforma.

Así el Gobierno de CDMX

14:00 hrs Concentración en el Ángel de la independencia para realizar marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, dónde concluirán el paro nacional.

ALTERNATIVAS VIALES

• Eje 1 Norte: Útil para desplazamientos de oriente a poniente evitando el centro.

• Circuito Interior: La mejor opción para cruzar la ciudad de norte a sur sin entrar a las zonas de conflicto.

• Avenida Chapultepec: Alternativa directa al sur de Paseo de la Reforma

• Eje Central Lázaro Cárdenas: Aunque suele presentar carga, es una opción para cortes transversales, siempre monitoreando reportes en tiempo real.

• José María Izazaga y Calzada de Tlalpan: Vías recomendadas para quienes se desplazan desde o hacia el sur de la capital.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS, MANUALES, TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Cultura en Arenal # 40 Colonia Chimalhuacán Alcaldía Álvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Solicitan que se les active la tarjeta de uniformes ya que desde el mes de diciembre el 70% de los trabajadores no han podido hacer uso de ella y la autoridad no les da una solución favorable.

Desplázate por Av. Toluca, Calzada Desierto de los Leones o Periférico Sur para rodear la zona de Arenal en Álvaro Obregón.

ASAMBLEA NACIONAL INDÍGENA, CAMPESINA Y SOCIAL

HORA: 10:00 hrs.

Campesinos Jorge Rodríguez

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Mesa informativa para promover la consulta popular sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, a fin de decidir su rectificación, rechazo o aprobación, con el objetivo de que se amplíen los vínculos comerciales, de inversión y cooperación empresarial entre Estados Unidos y México.

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