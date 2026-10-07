Clara Brugada se reúne con la UNAM y Secihti para ampliar educación universitaria

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sostuvo una reunión de trabajo estratégicas con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, y la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) del Gobierno de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

El objetivo del encuentro fue coordinar esfuerzos institucionales para ampliar las oportunidades académicas y fortalecer la atención a la comunidad estudiantil de la capital.

Durante el encuentro, en el que también participó el secretario de Administración y Finanzas de la capital, Juan Pablo de Botton, las autoridades evaluaron proyectos conjuntos orientados a beneficiar a la juventud universitaria.

La reunión busca consolidar alianzas entre el gobierno local, el sector académico de nivel superior y las instancias de ciencia y tecnología federales para robustecer la infraestructura y la oferta educativa en la entidad.

A través de sus canales oficiales, la mandataria capitalina destacó la relevancia de este acercamiento trilateral y enfatizó la prioridad que representa la agenda educativa para su administración: