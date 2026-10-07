Buscan construir centro comercial en la colonia Hipódromo

Particulares buscan obtener la modificación del uso de suelo en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de desarrollar un proyecto inmobiliario que contempla un centro comercial, oficinas y una torre de departamentos, alcanzando una superficie total de construcción superior a los 78 mil metros cuadrados.

El desarrollo se pretende realizar en el predio ubicado en la calle Sindicalismo número 3, un terreno que mide 13 mil 239 metros cuadrados y en el que actualmente opera el centro deportivo conocido como Junior Club, una instalación privada cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX.

A principios de septiembre, la representante legal del club presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Ciudad de México para modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de la colonia Hipódromo, instrumento que forma parte del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc.

En la actualidad, el predio cuenta con una zonificación E/9m/25, que corresponde a equipamiento, con una altura máxima permitida de nueve metros y un mínimo de 25% de área libre. Bajo esta normativa, está estrictamente prohibida la edificación de centros comerciales, inmuebles de servicios y torres habitacionales.

La propuesta busca cambiar la zonificación para autorizar, además del centro comercial, un complejo de uso mixto que ocuparía un área de desplante de 6 mil 358 metros cuadrados, reservando un área libre de 6 mil 358 metros cuadrados y alcanzando una edificación total de 78 mil 479 metros cuadrados.

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso local, el objetivo del proyecto es modernizar las instalaciones del inmueble e incorporar actividades comerciales, de servicios y habitacionales que consideran compatibles con la zona. La iniciativa fundamenta que el PPDU de la colonia Hipódromo, promulgado hace 22 años, resulta ya obsoleto y no refleja la realidad actual ni permite aprovechar el máximo potencial de los predios.

Asimismo, señala que las instalaciones del Junior Club son antiguas y han requerido intervenciones de reforzamiento estructural para frenar su deterioro natural.

El predio cuenta con una zonificación E/9m/25, que corresponde a equipamiento, con una altura máxima permitida de nueve metros y un mínimo de 25% de área libre. Especial

La propuesta reconoce que la zonificación actual de equipamiento no permite los usos pretendidos, pero sostiene que el comercio, la vivienda y los servicios resultarían complementarios para los vecinos.

Como argumento de movilidad, el proyecto destaca que el predio se encuentra delimitado por avenidas primarias como el Eje 3 Sur Baja California, el Eje 4 Sur Benjamín Franklin y la avenida Nuevo León, además de ubicarse en la zona limítrofe con la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los planes para cambiar la zonificación del Junior Club acumulan antecedentes de conflicto que se remontan a más de seis años.

En 2018, trabajadores del inmueble estallaron una huelga ante la amenaza del cierre del deportivo y su eventual reconversión inmobiliaria. Posterior, el activista vecinal Gustavo García se pronunció en 2023 contra los intentos de modificación y, en 2025, volvió a alertar sobre la reactivación del trámite por medio de los mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Detalló que la intención de los promotores es edificar una torre de 10 niveles de altura que albergaría el centro comercial, 280 departamentos y un estacionamiento subterráneo para mil 340 vehículos, lo que, en sus palabras, representa un volumen de densidad y demanda de servicios que la infraestructura de la Cuauhtémoc ya no tiene capacidad de soportar.