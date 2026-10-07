Portadas florales de Iztapalapa son Patrimonio Cultural de CDMX

Las portadas florales que se elaboran en Atlalilco-Axomulco, Iztapalapa, fueron declaradas este miércoles como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Este miércoles la Jefatura de Gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial en donde se declara como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México a la tradición de portadas florales de los medios pueblos de Atlalilco-Axomulco de Ixtapalapa”.

Por constituir una manifestación cultural comunitaria que integra conocimientos, saberes, técnicas, simbolismos religiosos y festivos, así como procesos organizativos y de transmisión intergeneracional que reflejan la memoria histórica, la cohesión social y la identidad colectiva de los pueblos originarios de la alcaldía Iztapalapa”, indica el decreto que entrará en vigor a partir de este jueves.

El decreto busca reconocer e impulsar la tradición de la elaboración de portadas florales que se realizan en los barrios de Atlalilco: Barrio San Ignacio, Barrio Santa Bárbara y Barrio San Lucas.

Y de Axomulco: Barrio San Pablo, Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Barrio San José y Barrio La Asunción.

La Secretaría de Cultura deberá elaborar un Plan de Salvaguarda para conservar e impulsar esta tradición.

El trámite para conseguir la declaratoria inició desde julio de 2025.

Y fue impulsada por las organizaciones de la sociedad civil:

Sociedad Florera del Pueblo de Axomulco del Señor de la Cuevita, portada exterior



Tradiciones Arte y Cultura de los Ocho Barrios

Sociedad Florera Barrio San José

Sociedad de la Portada de la Flor Natural de Santa Bárbara

Consejo Pastoral 3 de Mayo del Santo Sepulcro Señor de la Cuevita

Sociedad de Ornatos Florales del Señor de la Cuevita y de la Guadalupana del Pueblo de Atlalilco A.C.

Sociedad del Sr. Cuevita, portada del Altar Xomulco

Virgen de los Remedios y al Sr. de los Claustros

Mayordomía de Jesús Nazareno Señor de Tepalcingo

Mayordomía de la Virgen de los Milagros de Tlaltenango

Sociedad Florera del Barrio de San Lucas Evangelista

Sociedad de la Virgen de los Dolores Tenancingo, Estado de México

Sociedad Florera del Barrio de San Ignacio de Loyola

Sociedad Florera de Portadas Interiores del Medio Pueblo de Axomulco

Las portadas de flores son parte esencial de las festividades patronales y rituales religiosos, enmarcando la celebración con un carácter estético y devocional,