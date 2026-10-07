Portadas florales de Iztapalapa son Patrimonio Cultural de CDMX
Las tradicionales portadas florales de Atlalilco y Axomulco, en Iztapalapa, fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX.
Las portadas florales que se elaboran en Atlalilco-Axomulco, Iztapalapa, fueron declaradas este miércoles como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.
Este miércoles la Jefatura de Gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial en donde se declara como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México a la tradición de portadas florales de los medios pueblos de Atlalilco-Axomulco de Ixtapalapa”.
Por constituir una manifestación cultural comunitaria que integra conocimientos, saberes, técnicas, simbolismos religiosos y festivos, así como procesos organizativos y de transmisión intergeneracional que reflejan la memoria histórica, la cohesión social y la identidad colectiva de los pueblos originarios de la alcaldía Iztapalapa”, indica el decreto que entrará en vigor a partir de este jueves.
El decreto busca reconocer e impulsar la tradición de la elaboración de portadas florales que se realizan en los barrios de Atlalilco: Barrio San Ignacio, Barrio Santa Bárbara y Barrio San Lucas.
Y de Axomulco: Barrio San Pablo, Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Barrio San José y Barrio La Asunción.
La Secretaría de Cultura deberá elaborar un Plan de Salvaguarda para conservar e impulsar esta tradición.
El trámite para conseguir la declaratoria inició desde julio de 2025.
Y fue impulsada por las organizaciones de la sociedad civil:
- Sociedad Florera del Pueblo de Axomulco del Señor de la Cuevita, portada exterior
- Tradiciones Arte y Cultura de los Ocho Barrios
- Sociedad Florera Barrio San José
- Sociedad de la Portada de la Flor Natural de Santa Bárbara
- Consejo Pastoral 3 de Mayo del Santo Sepulcro Señor de la Cuevita
- Sociedad de Ornatos Florales del Señor de la Cuevita y de la Guadalupana del Pueblo de Atlalilco A.C.
- Sociedad del Sr. Cuevita, portada del Altar Xomulco
- Virgen de los Remedios y al Sr. de los Claustros
- Mayordomía de Jesús Nazareno Señor de Tepalcingo
- Mayordomía de la Virgen de los Milagros de Tlaltenango
- Sociedad Florera del Barrio de San Lucas Evangelista
- Sociedad de la Virgen de los Dolores Tenancingo, Estado de México
- Sociedad Florera del Barrio de San Ignacio de Loyola
- Sociedad Florera de Portadas Interiores del Medio Pueblo de Axomulco
Las portadas de flores son parte esencial de las festividades patronales y rituales religiosos, enmarcando la celebración con un carácter estético y devocional,