Clara Brugada recorre a caballo calles de San Gregorio Atlapulco

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió a caballo las calles de San Gregorio Atlapulco, donde entregó obras de rehabilitación del mercado público, entre otras acciones, como parte de una jornada del programa Casa por Casa, llevada a cabo en este pueblo originario de la alcaldía Xochimilco.

Clara Brugada en San Gregorio Atlapulco. Especial

Estuvo acompañada de caballerangos de Nativitas para constatar que la transformación ya se nota en las calles de Xochimilco, dijo durante la cabalgata.

Llegamos con iluminación, programas de captación de agua de lluvia en el mercado y la inauguración de un nuevo módulo de seguridad para cuidar de todas y todos”, explicó.

Durante la jornada también se inauguró el Módulo de Seguridad Ciudadana “Tepepan”, habilitado en San Gregorio, que contará con un espacio donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrecerán atención con el modelo de proximidad 24/7.

Asimismo, ante vecinos de la zona, Brugada aseguró que se están atendiendo de raíz problemas históricos de drenaje para que en San Gregorio Atlapulco la población “tenga los servicios de calidad que merece”.

*mvg*