La CDMX registra casi 11 bloqueos viales al día

En promedio, la Ciudad de México registró casi 11 bloqueos viales (por protestas) al día durante un año, una situación que, además de las afectaciones a la movilidad, repercute en la actividad económica de pequeños comerciantes y en los traslados de trabajadores que dependen del transporte público para llegar a sus empleos.

Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina indican que, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, la dependencia brindó acompañamiento institucional a 4 mil 10 bloqueos viales, equivalentes a un promedio de 10.99 diarios.

En ese mismo periodo, la corporación acompañó 128 asambleas informativas, 170 plantones, 382 mítines, 311 caravanas, mil 754 marchas, 8 mil 594 concentraciones y 507 eventos de distinta naturaleza.

La dependencia señala que estas expresiones responden a causas propias de la dinámica de la capital, pero también incluyen movilizaciones relacionadas con asuntos internacionales, demandas de habitantes de otras entidades federativas y temas del ámbito federal.

Indígenas mazahuas y comerciantes de la CDMX continúan durante su bloqueo en 20 de noviembre.Ciudad de México a 06 de Octubre del 2026Indigenas Mazahuas y comerciantes de la CDMX continúan con su bloqueo de la avenida 20 de noviembre en el zócalo capitalino.Foto Mateo Reyes Arellano Mateo Reyes

Golpe al bolsillo

Pedro, quien tiene un negocio de mofles en las inmediaciones del Centro Médico, relató que las manifestaciones registradas durante las últimas semanas afectaron la llegada de clientes.

“Pues los carros no podían pasar y varios días no tuve chamba; entonces, pues no tengo para llevar comida a mi casa y me retraso con la renta”, contó.

Reconoció el derecho de las personas a manifestarse, pero señaló que las consecuencias económicas para quienes trabajan en las zonas afectadas también deben tomarse en cuenta.

Yo sé que ellos tienen derecho a manifestarse, pero no ven cómo nos afectan a nosotros los que tenemos negocios”, expresó.

Su testimonio refleja una de las consecuencias menos visibles de los bloqueos: para los establecimientos pequeños, la imposibilidad de que los vehículos circulen o lleguen hasta sus locales puede significar una reducción inmediata de clientes y, con ello, de los ingresos necesarios para cubrir gastos básicos, como la renta y el sustento familiar.

Obstáculo en traslados

Las afectaciones no se limitan a los negocios. Rafael, quien trabaja como mesero en un restaurante de La Condesa, explicó que durante varios días llegó tarde a su empleo debido a los bloqueos y a las interrupciones en el servicio del Metrobús.

Por esos retrasos, señaló, le descontarán parte de su salario. “No sólo afectan las ventas, sino a los que vamos a trabajar, porque cierran calles y el Metrobús, y tengo que caminar porque el Metrobús no llega a donde yo trabajo”, relató.

Uno de los conflictos que mayor presencia tuvo en las calles capitalinas durante este octubre, fue la protesta de trabajadores activos y jubilados del IMSS en avenidas clave de la CDMX como Paseo de la Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

Las movilizaciones escalaron tras rechazar un aumento salarial de 8% y exigir la renuncia de su líder sindical, Rafael Olivos.

Bloqueo de transportistas de transportistas campesinos de Tlaxcala en Reforma y Eje 2. José Antonio García

Entre sus demandas destacan la falta de personal, insumos, medicamentos y fallas en la infraestructura hospitalaria, además de la convocatoria a un congreso extraordinario.

Pese a las mesas de diálogo en Gobernación, las protestas y marchas hacia Palacio Nacional se mantuvieron de forma constante, afectando los accesos a centros médicos como La Raza y Siglo XXI.

Otro episodio relevante ocurrió el 22 de octubre, cuando estudiantes del CCH Oriente bloquearon Periférico Oriente, a la altura de Canal de San Juan, para exigir la localización de sus compañeras.

La protesta se prolongó durante varias horas. Ese día, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que una de las jóvenes había sido localizada con vida y que su ausencia había sido voluntaria.

A estas protestas se sumaron al menos otras 51 concentraciones en lo que va de octubre relacionadas con demandas laborales, justicia y seguridad, o la de ayer de transportistas que exigen mayor seguridad, impactando avenidas principales.