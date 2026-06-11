CDMX refuerza Mundial ante riesgos y protestas; plan antibombas y equipo táctico

Amenazas de bomba, uso ilegal de drones, riñas colectivas, emergencias médicas e incluso estampidas humanas forman parte de los escenarios de riesgo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) contempla enfrentar durante el Mundial 2026.

De acuerdo con el plan operativo de la institución para los encuentros en el Estadio Ciudad de México y eventos paralelos en las 16 alcaldías, al que Excélsior tuvo acceso, las autoridades pondrán en marcha un dispositivo de inteligencia que abarcará desde el recinto mundialista hasta el Fan Fest del Zócalo.

El documento establece protocolos para activar barridos antibombas, neutralizar drones sospechosos y coordinar rutas de evacuación masiva destinados a evitar situaciones de pánico.

Para atender la contingencia en los eventos programados, la FGJ dispondrá de una fuerza de tarea exclusiva de 110 mandos y agentes de investigación apoyados por 20 patrullas.

Gráficos: Ulises García, Erick Retana y Abraham Cruz.

Durante los cinco partidos clave que albergará la capital, se instalarán Módulos Móviles en la llamada última milla, vialidades aledañas al coloso de Santa Úrsula, atendidos por ministerios públicos y supervisores, quienes contarán con el respaldo de las coordinaciones territoriales de Coyoacán y Tlalpan.

A la par de estas acciones preventivas, células de inteligencia monitorearán redes sociales para detectar convocatorias violentas e identificar a líderes de barras de riesgo, mientras se despliegan operativos dirigidos a desarticular bandas de carteristas y redes de reventa ilegal de boletos.

Descartan retorno de granaderos

Elementos de la policía encargados de resguardar el orden público ante las movilizaciones de la CNTE estrenarán uniformes negros de alta resistencia, escudos de acrílico, caretas, rodilleras y toletes.

Algunas brigadas portarán extintores para mitigar incendios por cohetones.

Cuando de repente hay cierto humo, dicen que hay gases, pero es el químico de los extintores que se utiliza cuando existe riesgo de incendio”, aclaró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, al enfatizar que los efectivos en los cercos de contención “no portarán armas de fuego”.

Rechazó que esta renovación implique el retorno de agrupamientos de choque y no “hay la intención de que exista un nuevo cuerpo de granaderos”.

Instalan 18 sedes para los festivales futboleros

Con el objetivo de acercar el Mundial a toda la ciudadanía, habrá 18 sedes en las 16 alcaldías para albergar el llamado Festival Futbolero.

Estos espacios ofrecerán de manera gratuita la transmisión de los encuentros, así como una cartelera de actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

La estrategia funcionará bajo dos esquemas. El primero corresponde a siete sedes oficiales que operarán ininterrumpidamente durante los 39 días que dura el torneo, transmitiendo los 104 partidos programados. Además, el plan institucional contempla la activación de otros 11 festivales especiales diseñados para operar únicamente durante cinco jornadas específicas.

Los espacios

Las sedes permanentes transmitirán los 104 partidos: La Bombilla, Tezozómoc, Deportivo Hermanos Galeana, Espacio Revolución, Utopía Meyehualco, Unidad Independencia y Deportivo Vivanco.

Las temporales, proyectarán los juegos de México: Parques de los Venados y de la Constitución; deportivos San Mateo Tlaltenango y Leandro Valle; Plaza Garibaldi, Campos Revolución, Central de Abasto, Tacuba-Bajopuente Pilares, Deportivo San Francisco Tecoxpa, Bosque de Tláhuac y Utopía Deportivo Eduardo Molina.

*mcam