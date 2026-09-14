CDMX se prepara para consentir a sus inquilinos salvajes

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México publicó una licitación para la adquisición de alimentos que apoyen a la conservación de la biodiversidad en los Centros de Conservación de la Vida Silvestre.

La lista de alimentos requeridos incluye hasta 4 bolsas de 470 gramos de arroz inflado sin azúcar, 17 piezas de 270 gramos de cereal infantil, 1 frasco de un litro de esencia de fresa, 6 bolsas de 700 gramos de sustituto complemento de calostro materno.

Además, hasta 240 kilogramos de hojas de elote frescas, 40 kilo de higos, 250 bolsas de a kilo de uvas, 9 mil elotes sin hoja a granel y 10 frascos de litro de suplemento natural vitamina E.

De acuerdo con la convocatoria de licitación publicada en la Gaceta Oficial, el fallo se dará el 30 de septiembre.

Se convoca a todos los interesados, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega", indica.

En la capital operan los centros Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.