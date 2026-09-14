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CDMX se prepara para consentir a sus inquilinos salvajes

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México publicó una licitación para la adquisición de alimentos que apoyen a la conservación de la biodiversidad.

Por: Jonás López

De acuerdo con la convocatoria de licitación publicada en la Gaceta Oficial, el fallo se dará el 30 de septiembre.
De acuerdo con la convocatoria de licitación publicada en la Gaceta Oficial, el fallo se dará el 30 de septiembre.Cuartoscuro

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México publicó una licitación para la adquisición de alimentos que apoyen a la conservación de la biodiversidad en los Centros de Conservación de la Vida Silvestre.

La lista de alimentos requeridos incluye hasta 4 bolsas de 470 gramos de arroz inflado sin azúcar, 17 piezas de 270 gramos de cereal infantil, 1 frasco de un litro de esencia de fresa, 6 bolsas de 700 gramos de sustituto complemento de calostro materno.

Además, hasta 240 kilogramos de hojas de elote frescas, 40 kilo de higos, 250 bolsas de a kilo de uvas, 9 mil elotes sin hoja a granel y 10 frascos de litro de suplemento natural vitamina E.

De acuerdo con la convocatoria de licitación publicada en la Gaceta Oficial, el fallo se dará el 30 de septiembre.

Se convoca a todos los interesados, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega", indica.

En la capital operan los centros Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.

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