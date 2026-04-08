CDMX e Hidalgo refuerzan acciones para retos de la Megalópolis

Los congresos de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo, se comprometieron a reforzar las acciones para construir una agenda metropolitana común, que permita enfrentar los retos que afectan a la megalópolis, en materia de movilidad, seguridad y desarrollo económico.

Distintivo “La Mina del Tiempo”

Durante la entrega del distintivo “La Mina del Tiempo”, por parte del Congreso de Hidalgo a la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, los coordinadores de ambos congresos se comprometieron a fortalecer el trabajo coordinado, en beneficio de los habitantes de la región.

“Esta ‘Mina del Tiempo’ representa el valor de nuestra historia compartida y el brillo del porvenir que estamos construyendo”, sostuvo el presidente de la Junta de gobierno del Congreso hidalguense, Andrés Velázquez.

Refuerzan coordinación para retos regionales

En una sesión solemne realizada en el recinto de Donceles, Velázquez subrayó la urgencia de “promover un espacio de intercambio parlamentario que permita fortalecer la cooperación entre los poderes legislativos, y dialogar sobre los retos comunes que enfrentan las entidades de la zona metropolitana”.

Jesús Sesma Suárez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, agradeció el distintivo, cuya entrega, dijo, “se enmarca en un contexto donde la megalópolis enfrenta problemas estructurales”, que no conocen fronteras y que requiere “de un papel más activo” por parte de los congresos locales.

Encuentro busca acuerdos concretos

Problemas como la movilidad, el desarrollo urbano, la certeza patrimonial y la sustentabilidad “requieren de atención” y de que los Congresos locales asuman un papel más activo en la construcción de soluciones regionales, recalcó.