La CDMX crea menos de 1% de la energía que consume

La Ciudad de México produce menos de 1% de la energía que consume.

Más de 99% del suministro necesario para echar a andar a la capital proviene de otras entidades, como Hidalgo, donde operan termoeléctricas y refinerías, de acuerdo con datos difundidos por Carlos Osorio, director de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El funcionario indicó que la Ciudad de México consume anualmente 415.78 PicoJoules de energía, equivalentes a 115 mil millones de kilovatios/hora.

Para dimensionar el gasto energético, tan sólo la red del Metro consume unos 859.59 millones de kWh al año.

DEPENDENCIA DE FÓSILES

El panorama energético de la capital revela una alta dependencia de hidrocarburos: 97.7% de la energía consumida proviene de combustibles fósiles como gasolina, diésel, gas L.P. y gas natural.

De este total, el sector transporte, liderado por vehículos particulares, absorbe 70%; le siguen la industria, con 16%; el uso residencial, con 9% y el sector comercial, con 5%.

Osorio alertó que 42% de los 9.1 millones de habitantes de la CDMX vive en lo que se denomina pobreza por adecuación energética.

“Hoy en día 42% de las personas de la Ciudad de México se encuentra en lo que se denomina pobreza por adecuación energética, qué significa, que no todas las personas tienen capacidad de medios energéticos para su vida”, apuntó.

“No toda la gente tiene un refrigerador, no toda la gente tiene una estufa, no toda la gente tiene un proceso para calentar el agua para bañarse”.

POTENCIAL SUSTENTABLE

Actualmente, la generación local menor a 1% proviene de proyectos como las celdas solares en las techumbres de la Central de Abasto (Ceda), cuya energía abastece a los trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos.

El director de Desarrollo y Sustentabilidad Energética reconoció que los datos con los que se cuenta son de 2021 y es necesario actualizar el consumo energético de la capital, así como lo que está generando; sin embargo, Osorio consideró que la capital tiene potencial para generar más energía por medio de proyectos sustentables.

“La Central de Abastos produce 16.5 megawatts, o sea, es muy poco, pero es mucho, o sea, es el proyecto en un mercado público dentro de una ciudad más grande del mundo”, subrayó.

“Es gigante. Lo ideal sí sería avanzar hacia procesos donde gran parte de la infraestructura pública pueda generar sus propios sistemas de generación de energía para autoabastecimiento y lo que sobre también se pueda vender”.

Finalmente, rechazó que la Ciudad de México sea vulnerable por su baja producción, pues forma parte de un sistema eléctrico nacional robusto.

“Si bien la Ciudad de México no genera energía, sí vivimos en un sistema eléctrico que es nacional, que es muy diferente a otros espacios y en lo nacional somos autónomos energéticamente”, destacó.

“Entonces, en un tema global de incertidumbre, pues en sí la ciudad no tiene ningún tipo de riesgo energético. Porque al final como un país integrado de forma republicana, pues más bien se genera un espacio, pero se consume en otro y en ese caso somos soberanos en el proceso energético”.