CDMX 5 de febrero: Estas son las manifestaciones para HOY
Sal a tiempo, aquí te informamos sobre las protestas que se llevarán a cabo este jueves, también te brindamos alternativas viales.
Este jueves 5 de febrero, Día de la Constitución Política de México, en la Ciudad de Mexico se llevarán a cabo varias manifestaciones en diversos puntos, lo que podría complicar la circulación de vehículos y medios de transporte público a lo largo del día.
Aquí te damos alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos. Estas son las principales movilizaciones de hoy que destaca la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
MANIFESTACIONES
Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”
Hora 10:30
Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, Av. Juárez No. 8, Colonia Centro
Protesta contra la exposición “Botellas para las Lágrimas”, al considerar que invisibiliza a autores palestinos y pro palestinos que han documentado lo que ocurre en su país. Apoyarán Artistas Mexicanos por Palestina “Proyecto Nakba”, Colectivo “De Gaza a México”, Protesta Divergente “Palexico” y Proyecto “Televética”. Y es posible que se sumen otras organizaciones.
Opción vial
Usa Av. Chapultepec o Eje 1 Norte. También puedes optar por Circuito Interior o Fray Servando Teresa de Mier.
Familiares y amigos de los detenidos durante la marcha del 15 de noviembre de 2025
Hora 11:00
Lugar: Centro de Atención Integral a Víctimas, Av. Dr. Río de la Loza No. 156, Colonia Doctores
Exigen la libertad de los detenidos en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025, denunciando presuntas irregularidades y violaciones a derechos humanos durante la detención.
Rutas alternas sugeridas
Para circular por la zona se recomienda usar Eje Central Lázaro Cárdenas o Av. Chapultepec. Rodea por Eje 2 Sur o Circuito Interior, según el sentido de avance.
Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca
Hora 15:00
Lugar: Monumental Plaza de Toros México, Cda. Augusto Rodin No. 130, Colonia Ciudad de los Deportes
Es una celebración del 80 aniversario de la Plaza de Toros México como acto de resistencia y orgullo previo a los 500 años de tauromaquia en México. Habrá organizaciones en apoyo Aficionados Taurinos del Mundo.
Rutas alternas
Usa Insurgentes Sur o Av. San Antonio. O bien Eje 5 Sur o Periférico.
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
Hora Durante el día
Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Colonia Centro Histórico
Exigen el pago del finiquito correspondiente al 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
Opción vial
Usa Circuito Interior, Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier. Evita accesos al Zócalo y calles del Centro Histórico.
Agrupación de Trabajadores “Queremos Trabajo Digno”
Hora 17:00
Lugar: Oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Av. Popocatépetl No. 236, Colonia General Anaya
Exigen el pago inmediato de salarios, condiciones laborales dignas y aumento salarial para trabajadores del DIF Nacional. Podrían bloquear vialidades como medida de protesta.
Vialidades alternas
Av. Universidad o Eje Central Lázaro Cárdenas. Como opción funcionan Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior.
Movimiento Animalista contra Abusos de la Autoridad
Hora Durante el día
Lugar: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Colonia Doctores
Exigen el regreso de los animales al Refugio Franciscano A.C., denuncian crueldad animal y abuso de autoridad durante el operativo de desalojo del 7 de enero de 2026 y solicitan apertura de carpetas de investigación y sanciones administrativas y penales.
Circulación alterna
Si necesitas cruzar la zona, es preferible hacerlo por Eje Central Lázaro Cárdenas o por Av. Chapultepec. Para rodear el área también pueden servir Eje 2 Sur y Dr. Río de la Loza.
Padres de familia del colegio “Ovalle Monday”
Hora 09:00
Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Colonia Centro Histórico
Denuncian presuntos cobros excesivos y la venta de computadoras sin previo aviso, lo que condiciona la permanencia de sus hijos en el plantel.
Desplazamiento alterno
Para circular por el área conviene apoyarse en Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier. También pueden servir Circuito Interior o Eje Central.
Vecinos de las colonias Ciudad de los Deportes, Nápoles, Ampliación Nápoles y Nochebuena
Hora 17:00
Lugar: Sede de la Alcaldía Benito Juárez, Av. Municipio Libre y Av. División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac
Protestan contra la realización de eventos deportivos y conciertos en la zona.
Opciones viales
Av. Universidad o Eje 8 Sur. Igual funciona Insurgentes Sur o Circuito Interior.
*bb