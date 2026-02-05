CDMX 5 de febrero: Estas son las manifestaciones para HOY

Este jueves 5 de febrero, Día de la Constitución Política de México, en la Ciudad de Mexico se llevarán a cabo varias manifestaciones en diversos puntos, lo que podría complicar la circulación de vehículos y medios de transporte público a lo largo del día.

Aquí te damos alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos. Estas son las principales movilizaciones de hoy que destaca la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

MANIFESTACIONES

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Hora 10:30

Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, Av. Juárez No. 8, Colonia Centro

Protesta contra la exposición “Botellas para las Lágrimas”, al considerar que invisibiliza a autores palestinos y pro palestinos que han documentado lo que ocurre en su país. Apoyarán Artistas Mexicanos por Palestina “Proyecto Nakba”, Colectivo “De Gaza a México”, Protesta Divergente “Palexico” y Proyecto “Televética”. Y es posible que se sumen otras organizaciones.

Opción vial

Usa Av. Chapultepec o Eje 1 Norte. También puedes optar por Circuito Interior o Fray Servando Teresa de Mier.

Familiares y amigos de los detenidos durante la marcha del 15 de noviembre de 2025

Hora 11:00

Lugar: Centro de Atención Integral a Víctimas, Av. Dr. Río de la Loza No. 156, Colonia Doctores

Exigen la libertad de los detenidos en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025, denunciando presuntas irregularidades y violaciones a derechos humanos durante la detención.

Marcha hoy de la Generación Z en CDMX.

Rutas alternas sugeridas

Para circular por la zona se recomienda usar Eje Central Lázaro Cárdenas o Av. Chapultepec. Rodea por Eje 2 Sur o Circuito Interior, según el sentido de avance.

Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca

Hora 15:00

Lugar: Monumental Plaza de Toros México, Cda. Augusto Rodin No. 130, Colonia Ciudad de los Deportes

Sólo una calle separa al Estadio Ciudad de los Deportes y la Monumental Plaza de Toros México. Google maps

Es una celebración del 80 aniversario de la Plaza de Toros México como acto de resistencia y orgullo previo a los 500 años de tauromaquia en México. Habrá organizaciones en apoyo Aficionados Taurinos del Mundo.

Rutas alternas

Usa Insurgentes Sur o Av. San Antonio. O bien Eje 5 Sur o Periférico.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Colonia Centro Histórico

Exigen el pago del finiquito correspondiente al 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Piden extrabajadores de Ruta 100 solución a sus demandas

Opción vial

Usa Circuito Interior, Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier. Evita accesos al Zócalo y calles del Centro Histórico.

Agrupación de Trabajadores “Queremos Trabajo Digno”

Hora 17:00

Lugar: Oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Av. Popocatépetl No. 236, Colonia General Anaya

Exigen el pago inmediato de salarios, condiciones laborales dignas y aumento salarial para trabajadores del DIF Nacional. Podrían bloquear vialidades como medida de protesta.

Vialidades alternas

Av. Universidad o Eje Central Lázaro Cárdenas. Como opción funcionan Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior.

Movimiento Animalista contra Abusos de la Autoridad

Hora Durante el día

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México acusó a los representantes del refugio de no cumplir con los acuerdos alcanzados Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Lugar: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Colonia Doctores

Exigen el regreso de los animales al Refugio Franciscano A.C., denuncian crueldad animal y abuso de autoridad durante el operativo de desalojo del 7 de enero de 2026 y solicitan apertura de carpetas de investigación y sanciones administrativas y penales.

Circulación alterna

Si necesitas cruzar la zona, es preferible hacerlo por Eje Central Lázaro Cárdenas o por Av. Chapultepec. Para rodear el área también pueden servir Eje 2 Sur y Dr. Río de la Loza.

Padres de familia del colegio “Ovalle Monday”

Hora 09:00

Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Colonia Centro Histórico

Denuncian presuntos cobros excesivos y la venta de computadoras sin previo aviso, lo que condiciona la permanencia de sus hijos en el plantel.

Desplazamiento alterno

Para circular por el área conviene apoyarse en Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier. También pueden servir Circuito Interior o Eje Central.

Vecinos de las colonias Ciudad de los Deportes, Nápoles, Ampliación Nápoles y Nochebuena

Hora 17:00

Lugar: Sede de la Alcaldía Benito Juárez, Av. Municipio Libre y Av. División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac

Protestan contra la realización de eventos deportivos y conciertos en la zona.

Opciones viales

Av. Universidad o Eje 8 Sur. Igual funciona Insurgentes Sur o Circuito Interior.

