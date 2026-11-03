Catrina monumental seguirá en el Zócalo CDMX hasta el 11 de noviembre

La Catrina más grande del mundo continuará exhibida en el Zócalo capitalino hasta el próximo 11 de noviembre, fecha en que comenzará su retiro, según informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Inauguración de la catrina monumental en el zócalo de la ciudad de México. La catrina rompió el récord Guinness con una altura de 33.5 metros. Foto Darío Luna Darío luna

La decisión se tomó ante la masiva afluencia de visitantes y el impacto generado durante las festividades del Día de Muertos. De acuerdo con lo dicho por la mandataria, más de un millón 600 mil personas la han visitado durante estos cuatro días.

El monumento no solo rompió nuevamente el récord por sus dimensiones, sino que se consolidó como el principal atractivo de la temporada, registrando un alcance histórico tanto en asistencia presencial como en plataformas digitales.

Ciudad de México 29 de Octubre 2026 Inauguración de la catrina monumental en el zócalo de la ciudad de México. La catrina rompió el récord Guinness con una altura de 33.5 metros. Foto Darío Luna Darío luna

"Ha sido el gran éxito del Día de Muertos, tanto por su afluencia como por lo que ha significado en las redes sociales", destacó la mandataria capitalina al anunciar la extensión de la estancia de la obra monumental.

Durante su intervención, la jefa de Gobierno reflexionó sobre el significado cultural y social de esta figura emblemática de la tradición mexicana, vinculando el arte popular con los valores de igualdad y justicia social.

"La Catrina monumental nos recuerda que la muerte no se inclina ante el poder, que no reconoce títulos y apellidos, y que ante ella los privilegios se vuelven polvo. Eso es lo que significa y significó en su momento la creación artística de La Catrina", afirmó Brugada Molina.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó el significado cultural de esta representación Foto: Estrella Josento | Cuartoscuro

La instalación artística, que estaba programada para retirarse tras el fin de semana festivo, permanecerá unos días más para permitir que miles de familias capitalinas, turistas nacionales e internacionales continúen disfrutando del ícono en el corazón del Centro Histórico.

Los trabajos de desmontaje iniciarán formalmente a partir del 11 de noviembre para dar paso a las siguientes actividades en la plaza pública.