Catean casa en la GAM por robo de autos… hallan droga y placas robadas

Una investigación por robo de vehículos llevó a policías de la Ciudad de México hasta un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde terminaron encontrando droga, placas con reporte de robo y un arma de fuego.

El operativo se realizó en una vivienda de la colonia Loma La Palma, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con personal de la Fiscalía capitalina y autoridades federales, ingresaron para cumplir una orden de cateo.

Durante la revisión del lugar, los uniformados detuvieron a un hombre y aseguraron diversos objetos que podrían estar relacionados con actividades delictivas.

Entre lo encontrado había dos pares de placas con reporte de robo, 40 bolsitas con una sustancia sólida cristalina, tres bolsas con una sustancia parecida a la cocaína, un arma de fuego y una camioneta.

Además, el vehículo asegurado estaría relacionado con dos robos cometidos en el Estado de México. De acuerdo con las indagatorias, la camioneta aparece vinculada con hechos ocurridos el 24 de octubre en la colonia Izcalli del Río y el 25 de octubre en Valle Ceylán, ambas ubicadas en el municipio de Tlalnepantla de Baz.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX dio a conocer el resultado del operativo a través de sus redes sociales y explicó que la intervención forma parte de la Estrategia de Seguridad Metropolitana, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

También destacó que el trabajo conjunto entre la Policía capitalina, la Fiscalía de la Ciudad de México y las instituciones federales permitió avanzar en las investigaciones.

El hombre detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las indagatorias para esclarecer su posible relación con otros robos de vehículos.