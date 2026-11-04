Aplazan juicio contra feminicidas de Karen Itzel, estudiante del IPN

El Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en el Reclusorio Norte, determinó diferir la primera audiencia de juicio oral contra José Luis “N” y Martha Beatriz “N”, señalados por su participación en el feminicidio y desaparición de Karen Itzel Rodríguez Barrales, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ocurrido en mayo de 2022.

La audiencia fue pospuesta debido a que los abogados defensores de ambos imputados no se presentaron a la primera jornada procesal, por lo que el juzgador determinó que el juicio se reanude el próximo 11 de noviembre.

Los acusados son los padres de José Luis Galicia, expareja de la joven y autor intelectual del feminicidio, quien ya fue sentenciado a 105 años de prisión por el crimen.

José Luis Galicia, responsable del feminicidio de su pareja Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones, José Luis “N” y Martha Beatriz “N” habrían ayudado a su hijo a desaparecer el cuerpo de la estudiante de 26 años, después de que fue asesinada en su domicilio, en la alcaldía Tláhuac.

Nadia Barrales, madre de Karen Itzel, manifestó su inconformidad ante el juez por la ausencia de los abogados y señaló que la misma estrategia fue utilizada durante el juicio contra José Luis Galicia.

La madre de la víctima consideró que el retraso representa un nuevo obstáculo para alcanzar justicia y reiteró que buscará que los padres de su expareja reciban una sentencia de 105 años de prisión, como la que fue impuesta al autor intelectual del feminicidio.

Nadia Barrales también denunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) cambió al Ministerio Público encargado del caso, luego de que ella se enterara de que se pretendía modificar la clasificación jurídica del delito.

Según su relato, la agente del Ministerio Público Alejandra García Maruri buscaba reclasificar el feminicidio agravado en pandilla por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.

La madre de Karen Itzel señaló que, después de diversas manifestaciones y exigencias, las autoridades determinaron mantener la acusación por feminicidio agravado en pandilla, delito por el que José Luis Galicia obtuvo una condena de 105 años de prisión.

Barrales sostuvo que la clasificación del delito es fundamental para que los padres del sentenciado sean juzgados por su presunta participación en el feminicidio de su hija y no únicamente por la desaparición del cuerpo.