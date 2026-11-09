Llegaron al altar, pero no a rezar; sujetos roban Virgen de Guadalupe en Iztapalapa | VIDEO

Dos sujetos fueron captados cuando llegaron hasta un altar comunitario para robarse una figura de la Virgen de Guadalupe, ubicada sobre la colonia Reforma Política, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

De acuerdo con una publicación difundida en redes sociales del periodista Carlos Jiménez, los individuos arribaron al sitio y, sin mostrar respeto por el espacio religioso, sustrajeron la imagen de la Virgen, que había sido colocada por habitantes de la zona.

El altar fue instalado por vecinos en honor a una adulta mayor, como una muestra de cariño y reconocimiento; sin embargo, esto no impidió que los responsables cometieran el robo y se llevaran la figura religiosa.

¿Por qué se roban las figuras religiosas?

El robo de imágenes religiosas en calles, capillas y altares comunitarios puede estar relacionado con distintos factores. En algunos casos, los responsables buscan obtener dinero mediante la reventa de las piezas, especialmente cuando están elaboradas con materiales de valor o tienen características antiguas. Otras figuras pueden ser sustraídas para comercializarlas como objetos decorativos, sin importar el significado espiritual o sentimental que representan para las comunidades.

También influye que muchos de estos altares se encuentran en espacios abiertos, sin vigilancia permanente ni mecanismos de protección, lo que facilita que sean blanco de personas que aprovechan la poca afluencia de vecinos durante determinados horarios.

Más allá de su posible valor económico, estas imágenes representan la fe, las tradiciones y la identidad de quienes las colocan. Por ello, su robo no solamente implica la pérdida de un objeto, sino también una afectación al patrimonio religioso, cultural y sentimental de los habitantes.