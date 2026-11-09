Bloqueo en Santa Fe hoy: repartidores por app 'paralizan' la zona; estos son los puntos afectados

Repartidores por aplicación bloquean puntos estratégicos de entrada y salida de Santa Fe, incluyendo la carretera México-Toluca, lo que ha generado un severo caos vial en la zona durante la mañana de este lunes.

Los manifestantes forman parte del colectivo Plataformas Unidas del Poniente, el cual rechaza la implementación de licencias especiales y placas mercantiles obligatorias que propone el gobierno de la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) presentó un plan piloto para regularizar a este tipo de trabajadores en el que se incluye que porten placas y una licencia especial para poder operar. Sin embargo, la propuesta es rechazada categóricamente por los repartidores que este día tomaron diversas calles con sus motocicletas para mostrar su desacuerdo, ya que acusan que ello representa una carga económica excesiva.

¿Cuáles son los puntos bloqueados en Santa Fe?

Los trabajadores por aplicación mantienen cerrados diversos puntos de Santa Fe para manifestarse en contra de la propuesta de la Semovi. Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Vasco de Quiroga y avenida Carlos Fernández.

Avenida Tamaulipas y esquina Santa Fe.

Carretera libre México-Toluca, a la altura del Yaqui.

Glorieta de Santa Fe.

Alternativas viales a bloqueos en Santa Fe

Entre las vías alternas para evitar la zona de conflicto en Santa Fe donde manifestantes mantienen diversos bloqueos se recomienda a los automovilistas tomar:

Avenida Javier Barros Sierra.

Supervía Poniente.

Prolongación Paseo de la Reforma.

Avenida Constituyentes.

En estas vialidades ya se reporta un poco de carga vehicular, debido a que están siendo empleadas como ruta por automovilistas para llegar a sus destinos.

La propuesta de regular a los vehículos empleados por trabajadores por aplicación empezaría a aplicar el próximo año, de acuerdo con lo expuesto por la Semovi.