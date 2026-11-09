Imponen multas excesivas a huéspedes de Airbnb en CDMX tras perder amparo contra renta 

En el desarrollo residencial Agatha del Valle se establecieron multas para los huéspedes de departamentos en renta por aplicación: mil 500 pesos por dejar ropa en el balcón o mil 500 por estacionarse en el cajón equivocado, entre muchas otras, además de que el dueño debe depositar 10 mil pesos por si hay algún desperfecto y el huésped debe hacer el check-in de los anfitriones, así lleguen a las 3 de la madrugada.

De acuerdo con la administradora de varios departamentos de Airbnb en el desarrollo residencial Agatha del Valle, la decisión de establecer un reglamento tan extremo fue una reacción de algunos propietarios a la decisión del juez que amparó a la dueña de dos condominios en renta mediante plataforma, quien determinó que la Asamblea General de Condóminos no podía prohibirle esa modalidad de renta.

Se quedaron muy molestos cuando ganamos el amparo y nos están haciendo la vida imposible”, explicó la administradora.

Ella tiene 9 años administrando departamentos de la plataforma Airbnb y tiene más de 8 mil reservas procesadas en su haber. Narró a Excélsior que empezó a ofrecer esos departamentos en febrero de 2023 y todo iba bien hasta mediados de 2024.

Por esas fechas se convocó a una asamblea de condóminos “de la que nadie nos enteramos y con 17 votos, en un espacio residencial donde hay 180 departamentos, decidieron que a partir de octubre —de 2024— ya no íbamos a poder operar los Airbnb, nos mandaron media cuartilla con esa decisión, ni siquiera nos mandaron la minuta”.

Ella pidió hablar con los habitantes del desarrollo residencial en una asamblea, les habló de que muchos de sus huéspedes son personas que vienen a la ciudad a recibir tratamiento médico, otros son doctores que vienen a especializarse, otros son turistas y se trata de personas respetuosas.

Algunos habitantes de Agatha del Valle habían argumentado que los huéspedes eran un riesgo a la seguridad, incluso hubo rumores de que podrían hacer boquetes en las paredes para robarle a sus vecinos de al lado.

Pero, de acuerdo con la administradora de Airbnb, nunca ha ocurrido ningún incidente grave, a excepción de un turista que se equivocó de piso y trató de abrir con su llave un departamento que no era el suyo y rompió la cerradura, “pero la pagó, estaba muy apenado y se disculpó con la persona que vivía allí”.

Finalmente hubo otra asamblea en el segundo semestre del 2024 y por 35 votos a favor y 15 en contra, se ratificó que se prohibía la operación de los departamentos por plataforma.

Al respecto, Héctor Rivera, asesor jurídico de la organización Todos Somos Anfitriones, comentó: “varios condominios en la Ciudad de México han tratado de prohibir tal cual la estancia turística eventual, tratan de hacer asambleas de condominio donde se prohíbe ese tipo de estancia pero nosotros siempre hemos considerado que eso es totalmente ilegal”.

Rivera, quien es socio director de Rivera Hernández Abogados, recordó que las estancias temporales están expresamente contempladas en la ley de turismo, “pero mucha gente cree que se trata de una actividad mercantil y que necesitan una licencia de funcionamiento, pero no es así: la estancia turística no está contemplada en la ley de establecimientos mercantiles”.

Y recordó que la ley de turismo contempla la estancia turística eventual en condominios “y que cuando vas a prestar este tipo de servicio en un condominio tienes la obligación de informar a la asamblea que estás utilizando tu inmueble para eso, pero eso no implica obtener una autorización, sino simplemente informar”.

El amparo del juez

De 4 departamentos que la administradora de Airbnb tenía en renta en la plataforma en Agatha del Valle, la dueña de dos de ellos se amparó y ganó contra la Asamblea General de Condóminos que había establecido que desde octubre del 2024 ya no podría rentarlos en esa modalidad.

Pero el proceso duró varios meses y se perdieron ingresos y empleos. “Nosotros generamos empleos: 10 empleos directos de limpieza y 30 indirectos, entre el plomero, el que arregla los controles remotos, el de las persianas, el carpintero, son muchos servicios porque los departamentos tienen que estar en perfectas condiciones” narró la administradora de los departamentos.

El pasado 1 de noviembre, Excélsior publicó que el juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Hugo Roberto Pérez Lugo, le otorgó un amparo a la propietaria de esos dos departamentos y estableció que las asambleas de condóminos no pueden impedir rentar sus inmuebles por aplicación.

La sentencia estableció que la libertad de trabajo, es un derecho vinculado con la autonomía personal y la asamblea de condóminos no puede modificar el reglamento interno para prohibir esa actividad.

Nuevo reglamento para huéspedes

Sin embargo después de que se emitió la sentencia, el 12 de junio de éste año, la asamblea de condóminos aprobó el nuevo reglamento que contiene una serie de multas y sanciones para los huéspedes que la anfitriona de Airbnb consideró excesivas.

Se estableció que la dueña de los departamentos debe pagar un fondo de garantía de 10 mil pesos por posibles daños causados por sus inquilinos.

Sin embargo, la administradora de Airbnb argumentó que “Airbnb tiene una cobertura de hasta 2 millones de dólares en caso de cualquier daño” dentro del condominio o en las instalaciones del edificio en general, por lo que el fondo de garantía no tiene razón de ser.

El nuevo reglamento estableció que la administradora de Airbnb debe ir personalmente a hacer el registro de los huéspedes cuando llegan, sin importar qué hora sea.

Tengo que recibir a los huéspedes a si sean las 2 de la madrugada y después manejar a casa durante 45 minutos o más, sin importar los riesgos que implica manejar de madrugada en la ciudad” dijo a Excélsior la administradora de esos departamentos en renta mediante plataforma.

Se estableció que los huéspedes deberán portar un brazalete, pero si se lo retiran, manipulan o intercambian deberán pagar multa de mil pesos, la reposición de brazalete cuesta 500 pesos y si no lo devuelven tras el check out deben pagar mil pesos.

Si el huésped usa un lugar de estacionamiento que no es el suyo debe pagar mil 500 pesos de multa, si dejan basura en los pasillos mil 500 pesos, si tienden ropa en el balcón mil 500 pesos entre otras multas, si pierden la tarjeta de amenidades deberán pagar.

Hasta el momento las multas que se han generado las ha pagado la dueña de los departamentos en renta, otras la administradora de los departamentos y otra un huésped que perdió la tarjeta que daba acceso a las amenidades.

E implica una preocupación pues “a mi me pasó que uno de los huéspedes quiso usar el jacuzzi pero no pudo hacer la reservación porque había una multa, de la que no me habían notificado” dijo la administradora de Airbnb.

Para Rivera, asesor jurídico de Todos Somos Anfitriones “No se pueden establecer distinciones de trato a una persona y otra -como las multas-, distinciones entre dueños de condominios, a los que rentan y los que son huéspedes de Airbnb, eso en mi opinión es un acto nulo, porque se basa en una decisión discriminatoria”.