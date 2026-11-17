Jatziri, una joven de 17 años y estudiante de idiomas, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General Xoco tras sufrir un trágico accidente en motocicleta el pasado lunes 9 de noviembre en la calle San Lorenzo Tezonco, colonia Culhuacán, dentro de la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con el testimonio de sus padres, Stephani Mendoza y José Martín, la menor viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por su exnovio, Juan Pablo, quien presuntamente intentó rebasar por el lado derecho a una pipa de agua tratada, rotulada con el logo de la empresa PITS y con placas KX-6887-A, lo que provocó que la moto se impactara contra la pesada unidad.

Según su relato, tras la colisión, Juan Pablo salió proyectado con lesiones menores, mientras que Jatziri quedó atrapada entre la moto y una de las llantas de la pipa y fue arrastrada aproximadamente ocho metros.

Foto: Especial

Como consecuencia del aplastamiento, la adolescente sufrió fractura en el pubis, la amputación de la pierna izquierda, fractura en el brazo izquierdo, así como la pérdida de parte de la vagina y el recto, debido a la gravedad de sus lesiones, fue necesario realizarle una colostomía y múltiples cirugías mientras permanece sedada en estado delicado.

Incertidumbre jurídica

La familia denuncia que, a pesar de que tanto el conductor de la moto como el de la pipa fueron detenidos, quedaron en libertad horas después en el Ministerio Público (MP Coy1).

Desde entonces, los padres aseguran que Juan Pablo desapareció y no han tenido noticias sobre su situación jurídica.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que mantiene abierta una carpeta de investigación por lesiones culposas por tránsito de vehículo.

Confirmó que se dejó en libertad a los involucrados conforme a los criterios legales aplicables al delito investigado, sin que esta determinación signifique el cierre de la investigación.

Agregó que ya se solicitó una audiencia a la espera de fecha, mientras que personal del Centro de Atención Integral a Víctimas acudió al hospital para brindar acompañamiento.

Ante un futuro complejo, en el que los especialistas advierten que Jatziri requerirá cuidados especiales permanentes, sus padres exigen que los responsables se hagan cargo de los daños y se esclarezcan los hechos.