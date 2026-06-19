Maestros levantan plantón del Centro Histórico para reorganizarse

La tarde de este viernes, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Sección 22 decidieron retirar su campamento que mantenían en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Anunciaron que a las 20:00 se reinstalaría la Asamblea Nacional Representativa donde se informará de las siguientes acciones le lucha que tomará la CNTE.

Mientras que los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), instalados en la zona sur del Centro Histórico también retiraron su campamento y liberaron avenidas, como 20 de Noviembre.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Los maestros de las secciones de la Ciudad de México y el estado de Chiapas anunciaron que al término de la Asamblea representativa anunciarían la decisión de permanecer o retirarse.

Por lo pronto los maestros se retiran abordo de autobuses y taxis en la zona del primer cuadro de la ciudad.