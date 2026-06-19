Cae en balneario 'El Virus', feminicida ligado a homicidios en Azcapotzalco

La coordinación entre autoridades federales, capitalinas y del estado de Hidalgo permitió la captura de Alberto “N”, señalado como generador de violencia y líder de una célula delictiva que opera en el poniente de la Ciudad de México.

Alberto “N” está acusado de un feminicidio ocurrido en Azcapotzalco y de al menos cinco homicidios y diversos ataques armados ocurridos en los últimos meses en esa demarcación.

Detenido Especial

El sujeto de 31 años de edad, fue detenido en un balneario ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec, en el municipio hidalguense de Santa Ana Hueytlalpan, donde presuntamente se ocultaba tras abandonar la capital del país.

La captura fue resultado de una investigación conjunta encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina y corporaciones de seguridad de Hidalgo.

El Jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho dio a conocer la detención y detalló que las indagatorias incluyeron trabajos de inteligencia, seguimientos y vigilancias, lo que permitieron establecer que el sospechoso se había trasladado a territorio hidalguense, para esconderse de la justicia.

Tras ubicarlo, las corporaciones desplegaron un operativo que terminó con su detención en el balneario hidalguense.

Al momento de su aprehensión, Alberto “N” se encontraba en posesión de diversas dosis de droga, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica, en las próximas horas.

A través de sus redes sociales, Vázquez Camacho destacó que la detención fue posible gracias al trabajo coordinado con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, así como con el gobierno de Hidalgo, como parte de las acciones para desarticular grupos criminales vinculados con homicidios, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en la Ciudad de México.