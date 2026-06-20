Caos por lluvias en la CDMX: inundaciones, árboles caídos y un lesionado

Las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México la noche de este viernes provocaron inundaciones, la caída de árboles y ramas, afectaciones viales e incluso dejaron a un hombre lesionado por una descarga eléctrica indirecta tras la caída de un rayo en la alcaldía Tlalpan.

Las demarcaciones más afectadas fueron Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, donde equipos de emergencia realizaron labores para abatir niveles de agua, retirar árboles y atender diversos incidentes derivados de la tormenta.

En Tlalpan, un hombre es afectado por un rayo al cubrirse debajo de un árbol

En el cruce de avenida Insurgentes Sur y San Fernando, en la colonia Peña Pobre, en Tlalpan, un hombre resultó afectado por conducción eléctrica luego de que un rayo impactara un árbol bajo el cual el hombre se resguardaba de la lluvia.

Paramédicos de Protección Civil lo atendieron en el sitio y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

También en Tlalpan, una fuga en la red de drenaje provocó un socavón de aproximadamente un metro de diámetro y 2.5 metros de profundidad en el estacionamiento de la Dirección Operativa de Educación Primaria Número 4 de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la colonia Huipulco.

La zona fue acordonada, para el inicio de los trabajos de atención a la oquedad, sin que se reportaran personas lesionadas.

Acumulación de basura provoca encharcamientos en varias alcaldías

En Álvaro Obregón, la acumulación de basura en las rejillas de drenaje ocasionó un encharcamiento sobre Periférico y la calle Yucatán, en la colonia Tizapán San Ángel. El nivel del agua alcanzó 25 centímetros de tirante, por lo que fue necesario cerrar parcialmente la circulación para evitar que vehículos quedaran varados.

Una situación similar se registró en Periférico Sur, entre Zacatépetl e Insurgentes, en la zona de Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán. Ahí, el agua cubrió tres carriles laterales con dirección al norte debido a que las coladeras quedaron obstruidas por basura.

La lluvia también golpeó con fuerza a Iztapalapa, donde vecinos reportaron inundaciones en la zona de Martín Carrera y Calzada del Vergel, en la colonia Presidentes de México.

Además, en la colonia Consejo Agrarista Mexicano se registraron encharcamientos de hasta 40 centímetros de profundidad por la insuficiencia de la red de drenaje, lo que obligó a desplegar equipos hidroneumáticos para desalojar el agua acumulada.

En Tláhuac, un microbús quedó atrapado en una zanja al intentar cruzar un extenso encharcamiento en el cruce de Porvenir y Alta Tensión, colonia Las Arboledas. Personal de emergencia realizó maniobras para retirar la unidad sin que se reportaran lesionados.

Por su parte, en Azcapotzalco una rama de aproximadamente cinco metros de longitud se desprendió de un árbol en la colonia Trabajadores de PEMEX y cayó sobre cableado de alumbrado público. Bomberos capitalinos realizaron labores de seccionamiento y retiro del material.

Hasta las 22:00 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México había atendido 39 servicios relacionados con las precipitaciones: 26 árboles caídos, tres postes derribados, seis encharcamientos y cuatro cortocircuitos, informó el director general del organismo, Juan Manuel Pérez Cova.

Para el transcurso de la madrugada y primeras horas del sábado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene activa la Alerta Naranja para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se prevén lluvias de entre 30 y 49 milímetros.

Asimismo, continúa la Alerta Amarilla para Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Las autoridades advirtieron que durante la madrugada del sábado persistirán las lluvias en gran parte de las alcaldías Ciudad de México, acompañadas de actividad eléctrica y posibles rachas de viento, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y extremar precauciones al transitar por vialidades susceptibles de inundación.

*mcam