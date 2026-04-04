Camión de Ruta 111 choca y deja varios lesionados en Álvaro Obregón, CDMX

Una unidad del transporte público concesionado, presuntamente conducida a exceso de velocidad se impactó contra un árbol y dejó 12 personas lesionadas, en un incidente registrado este viernes en calles de la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y servicios médicos, quienes atendieron a los pasajeros sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

Ruta 111

La unidad, de la Ruta 111, involucrada quedó impactada contra un árbol y una casa “hechiza” de madera y láminas, lo que obligó a realizar maniobras para asegurar el vehículo y evitar mayores riesgos.

Personal de bomberos desconectó la batería y trabajó en la zona para liberar la circulación.

Se supo que varios pasajeros intentaron linchar al chofer de la unidad ya que aseguraron que al parecer iba drogado. Dos sujetos que lo acompañaban lograron darse a la fuga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron detener al conductor de 28 años quien fue trasladado al Ministerio Público correspondiente donde en breve se determinará su situación jurídica.

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