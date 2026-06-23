Caída de rama bloquea acceso a escuela para menores con discapacidad

La caída de una rama de gran tamaño en la entrada del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 45, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, provocó la obstrucción temporal del acceso al plantel donde reciben atención niñas, niños y jóvenes con discapacidad, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió como consecuencia de las lluvias registradas en la ciudad durante la tarde-noche del lunes en la Ciudad de México.

En el lugar, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron labores para retirar la rama, liberar el paso peatonal y garantizar el ingreso seguro de estudiantes, personal docente y familiares.

Foto: SSC

El CAM No. 45 brinda educación escolarizada integral y capacitación laboral a personas con discapacidad o trastornos graves del desarrollo.

Parte de su comunidad utiliza sillas de ruedas y carriolas especiales para desplazarse, por lo que la obstrucción representaba un riesgo para la movilidad de los usuarios, precisó la SSC.

Tras liberar el acceso al centro educativo, se permito que las actividades continuaran con normalidad.

Reproducir Elementos de la SSC acudieron al centro educativo, en la colonia Doctores, para seccionar la rama

En tanto, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que entre la noche del lunes y la madrugada de este martes se atendieron 49 árboles caídos, un poste derribado, 18 encharcamientos y nueve cortocircuitos.

Además, señaló que se mantiene coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a incendios provocados por cables de alta tensión en algunos postes.