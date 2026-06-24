Buscadoras protestan en el Estadio CDMX durante el Mundial; exigen justicia

En una jornada contrastante entre un evento deportivo internacional y la crudeza de la crisis humanitaria en México, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se movilizaron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Previo al encuentro entre las selecciones de México y Chequia, decenas de familias hicieron visible la cifra de más de 133 mil personas desaparecidas en el país.

El conflicto por la visibilidad y el acceso

La manifestación, que se planteó desde su origen como un acto pacífico, enfrentó obstáculos logísticos y de comunicación desde el inicio. Vanessa Gámez, madre buscadora, detalló que existían acuerdos previos con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y organismos de derechos humanos para permitir el avance de las familias hacia el estadio. El objetivo central era visibilizar la crisis ante la prensa internacional que cubriría el partido. Sin embargo, en la práctica, los medios nacionales y locales fueron excluidos del acceso, lo que generó un bloqueo que tuvo que sortearse por rutas alternativas.

Pese a las tensiones y al bloqueo de la Calzada de Tlalpan, las buscadoras persistieron y, al llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, entregaron rosas blancas a los elementos de seguridad que les impidieron acercarse más.

Durante la manifestación, Fernando Vargas, padre buscador, ofreció un testimonio sobre las deficiencias estructurales que enfrentan las familias. Señaló directamente a las fiscalías y cuerpos policiales por su falta de diligencia, citando casos en los que las autoridades han intentado descartar desapariciones forzadas bajo etiquetas de "suicidios" o "autosecuestros", ignorando pruebas evidentes de violencia.

Reproducir Buscadoras protestan en el Estadio CDMX durante el Mundial

"Nosotros necesitamos que el delito de desaparición sea delito federal", enfatizó, al argumentar que la actual fragmentación jurídica y la ineficiencia de las autoridades locales facilitan la impunidad. Dijo que el fenómeno de la desaparición, vinculado con frecuencia a la trata de personas, el reclutamiento forzado y la infiltración del crimen organizado en corporaciones estatales y municipales, ha superado la capacidad de las entidades federativas. "Necesitamos una autoridad nacional que sea más difícil de ser captada por el crimen organizado", sentenció.

En su pronunciamiento, las madres buscadoras exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a ofrecer una disculpa pública. Este reclamo surgió por las declaraciones emitidas en la conferencia matutina del pasado 10 de junio, donde la presidenta hizo comentarios comparando el número de manifestantes con el de funcionarios públicos durante un evento deportivo, lo cual fue percibido por las familias como una "mofa" hacia su lucha.

"Esta disculpa pública es necesaria como un acto de reconocimiento a nuestra dignidad, porque somos nosotras las familias las que les buscamos y los encontramos", dijeron.

Símbolos de una lucha incesante

La protesta culminó con actos cargados de simbolismo: la colocación de una playera con la consigna "Hasta encontrarles" a la figura de un ajolote ubicada fuera del estadio y la resignificación de la canción "Cielito lindo". Con una letra adaptada, las familias cantaron: “Ay, ay, ay, ay, grita y no calles, porque tu voz nos reclama, cielito lindo, por todas partes”, convirtiendo una melodía tradicional en un himno de resistencia.