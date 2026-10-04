Caída de gradas en fiesta patronal de Xochimilco deja 11 personas lesionadas

Al menos 11 personas resultaron lesionadas luego de que unas gradas se desplomaron en San Francisco Tlalnepantla en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (CDMX).

En el sitio donde se realizaba una fiesta patronal se desplomaron cuatro bancas de aproximadamente 20 metros de longitud, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se atiende a 11 personas que resultaron afectadas (9 mujeres y 2 hombres)”, reportó la dependencia.

Al menos se desplomaron cuatro bancas de unos 20 metros de longitud

Servicios de atención de emergencias llegaron hasta San Bartolomé Xicomulco y Calle 16 de Septiembre en donde ocurrió el incidente.

Donde se desplomó una estructura donde se ubicaban gradas de metal”, agregó la SGIRPC.

En tanto, la alcaldía Xochimilco señaló que durante el jaripeo en la fiesta patronal de San Francisco Tlalnepantla se reportó la caída de una parte de las gradas.

La fiesta patronal de San Francisco Tlalnepantla en la alcaldía Xochimilco se celebra cada 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís.

En la alcaldía Xochimilco se celebran más de 400 fiestas patronales, ferias comerciales y festividades culturales cada año.

Entre las más importantes están la de El Niñopa y La Flor Más Bella del Ejido. Además de ferias tradicionales como la de la Nieve en Tulyehualco o la de la Alegría y el Olivo.