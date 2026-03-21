Caen 5 presuntos narcomenudistas que operan al oriente de CDMX

Cinco presuntos integrantes de una célula dedicada al narcomenudeo, que tiene su centro de operación en el oriente de la ciudad, fueron detenidos tras la ejecución de dos órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde además se aseguraron más de 500 dosis de droga y un arma de fuego.

En atención a denuncias ciudadanas que advertían sobre viviendas utilizadas para almacenar y distribuir droga, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía capitalina y fuerzas federales, desplegaron trabajos de inteligencia que incluyeron vigilancias y recorridos en ambas zonas.

Con los datos recabados, un juez autorizó las intervenciones; la primera se realizó en un domicilio de la colonia Tres Estrellas, en Gustavo A. Madero, donde fueron detenidos un hombre de 46 años y una mujer de 66.

Presuntos narcomenudistas detenidos en CDMX. Especial

En el lugar se aseguraron más de 200 dosis de cocaína, marihuana y metanfetamina, además de un arma de fuego corta.

Cateo en Iztapalapa

Horas después, en la colonia Renovación, en Iztapalapa, se ejecutó el segundo cateo. Ahí fueron capturadas dos mujeres, de 39 y 33 años, y un hombre de 28.

En ese punto, los agentes localizaron diversas dosis de droga.

En conjunto, las autoridades contabilizaron más de 500 envoltorios con distintas sustancias, lo que refuerza la hipótesis de una operación de narcomenudeo en ambos puntos, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, en un mensaje en sus redes sociales.

Presuntos narcomenudistas detenidos en CDMX. Especial

Tras los operativos, los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Antecedentes penales

De acuerdo con información oficial, uno de los detenidos, el hombre de 46 años, cuenta con antecedentes penales, con un ingreso al sistema penitenciario en 2007 por delitos contra el ambiente, relacionados con la posesión de fauna silvestre con fines de comercio.

El jefe de la Policía capitalina afirmó en su mensaje en X que este tipo de acciones se mantendrán para continuar con el combate a los delitos de alto impacto en la ciudad.

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