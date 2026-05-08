Copa del Mundial llegará a reclusorios de la CDMX... es réplica

Diputados del Congreso de la Ciudad de México anunciaron el arranque del tour “La Copa en tu Barrio”, mediante el cual una réplica oficial del trofeo de la FIFA llegará hasta los centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Rebeca Peralta explicó que en el mundo únicamente se realizaron 2026 réplicas oficiales de la copa mundialista y una de ellas la llevará al a los Reclusorios Oriente y Norte.

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La Copa en tu Barrio

De igual forma, “La Copa en tu Barrio” recorrerá el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y a la Comunidad para Adolescentes de San Fernando, con el objetivo de impulsar el deporte como herramienta de reinserción social y prevención del delito.

“El deporte genera disciplina, trabajo en equipo y comunidad. Por eso decidimos llevar esta experiencia a espacios de reinserción social, porque creemos en las segundas oportunidades y en actividades que ayuden a reconstruir proyectos de vida”, afirmó.

La réplica también recorrerá colonias y barrios

Abundó que este recorrido también recorrerá colonias y barrios de Iztapalapa para acercar la emoción del fútbol y del Mundial a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de esta demarcación.

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“El fútbol no puede ser una fiesta exclusiva para quienes pueden pagar un boleto, viajar o estar en zonas VIP. La pasión mundialista también pertenece a los barrios, a las colonias populares y a las familias trabajadoras que viven el fútbol todos los días desde sus canchas y sus calles”, expresó.

Detalló que el tour abarcará las colonias El Retoño, San Andrés Tetepilco, Mexicaltzingo, Héroes de Churubusco, Escuadrón 201, Valle del Sur, Cipreses, los 8 barrios originarios, entre otras colonias.

Habrá actividades deportivas

Refirió que en cada evento se realizarán actividades deportivas relacionadas con el Mundial, torneos relámpago, dinámicas comunitarias y espacios para que las y los asistentes puedan tomarse fotografías con la copa del mundo.

“Queremos que esta copa llegue a donde nunca había llegado. Que niñas y niños de Iztapalapa puedan verla de cerca, tocarla y sentir que los grandes escenarios también pueden empezar en una cancha de barrio”, señaló.

La legisladora del Partido Verde sostuvo que este recorrido busca convertir el Mundial en una experiencia cercana y accesible para toda la población, especialmente para sectores que normalmente quedan fuera de este tipo de eventos internacionales.

“La fiesta mundialista no debe quedarse únicamente en espacios exclusivos. Hoy queremos demostrar que el fútbol también puede unir comunidades, recuperar espacios y acercar esperanza a quienes más lo necesitan”, concluyó.



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