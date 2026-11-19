Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de presuntamente ingresar a una vivienda en la colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, donde amenazaron a un adulto mayor de 81 años y robaron diversos objetos de valor, entre ellos un reloj de alta gama valuado en 400 mil pesos.

De acuerdo con la SSC, los hechos fueron reportados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes alertaron a los policías sobre un robo a casa habitación en el cruce de las calles General Marcial Lazcano y Reyna.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien relató que momentos antes varias personas habían ingresado a su domicilio y lo amenazaron para apoderarse de sus pertenencias.

Entre los objetos sustraídos se encontraba un reloj valuado en 400 mil pesos, dos teléfonos celulares, una identificación oficial, una tarjeta bancaria, una bolsa y un perfume de marcas reconocidas, además de otra bolsa negra y una peluca del mismo color.

Tras conocer las características de los presuntos responsables, los policías desplegaron un operativo de búsqueda con apoyo de los monitoristas del C2 Poniente, quienes lograron ubicar a tres hombres calles adelante.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron escapar saltando las bardas de varios inmuebles; sin embargo, cayeron al suelo y sufrieron lesiones leves, lo que permitió a los oficiales darles alcance.

Durante una revisión preventiva, los uniformados aseguraron diversos objetos reportados como robados, mismos que fueron reconocidos por el afectado como de su propiedad.

Los detenidos, de 25, 33 y 42 años de edad, fueron trasladados ante el Ministerio Público junto con los artículos recuperados, donde se determinará su situación jurídica.

La SSC informó que, tras consultar sus antecedentes, se identificó que el hombre de 25 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, registrado en 2020.

En tanto, el detenido de 33 años tiene tres ingresos: dos por robo agravado en pandilla, en 2014 y 2016, y uno más por delitos contra la salud, en 2022.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención a través de sus redes sociales y destacó la coordinación entre los policías y los operadores del C2 Poniente para localizar a los probables responsables y recuperar los objetos robados.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de respuesta inmediata para proteger a la ciudadanía y su patrimonio.