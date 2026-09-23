Cae ‘El Bola’, ligado a la extorsión de comerciantes en La Merced | VIDEO

Juan “N”, alias “El Bola”, de 41 años, fue reaprehendido este miércoles en la alcaldía Benito Juárez por el delito de secuestro agravado, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La captura se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), que cumplimentó una orden de reaprehensión contra el hombre durante un recorrido de seguridad en la colonia Santa Cruz Atoyac.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de reaprehensión contra Juan “N”, alias “El Bola”, de 41 años de edad, por el delito de secuestro agravado”, informó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho.

“El Bola” también es señalado por extorsión en La Merced

Además del proceso relacionado con el secuestro agravado, la SSC informó que Juan “N” estaría relacionado con otro delito en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En coordinación con la Fiscalía capitalina, la dependencia señaló que “‘El Bola’ también estaría vinculado con la extorsión de comerciantes en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza”.

Este señalamiento corresponde a una investigación de las autoridades y será la instancia ministerial y judicial la que determine las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

La reaprehensión ocurrió cuando policías de la SSC realizaban recorridos de seguridad pie tierra sobre la avenida México-Coyoacán, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Durante el recorrido, los agentes identificaron a Juan “N”, por lo que se aproximaron y le informaron que existía un mandamiento judicial vigente en su contra.

Los uniformados procedieron a notificarle la orden y posteriormente le fueron leídos sus derechos constitucionales.

Tras completar el procedimiento, “El Bola” fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad penitenciaria correspondiente.

El detenido quedó recluido en un Centro Penitenciario ubicado en el oriente de la Ciudad de México, donde continuará el procedimiento relacionado con la orden de reaprehensión por secuestro agravado.

La SSC señaló que la intervención se realizó conforme a los protocolos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales.