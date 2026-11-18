Este 18 de noviembre la Secretaría de Marina, el Grupo Aeroportuario Marina y el Metrobús CDMX anunciaron que el Metrobús bajó su tarifa de 30 a solo 6 pesos entre terminales.

Detallaron que, desde el pasado lunes 16 de noviembre, el Metrobús que conecta la Terminal 1 con la Terminal 2 cuesta únicamente 6 pesos por viaje, cuando antes había que pagar 30 pesos.

Ahora, si llegas a una terminal y necesitas trasladarte a la otra, ya no tendrás que desembolsar tanto dinero. El nuevo precio representa un ahorro de 24 pesos por trayecto, es decir, una reducción del 80%.

Las autoridades destacaron que esta medida busca facilitar los traslados de los pasajeros y ofrecer una opción más económica para quienes necesitan moverse dentro del aeropuerto.

El servicio se brinda de lunes a domingo de 04:30 a 00:00 horas Foto: Especial

Además, señalaron que se trata de la tarifa más baja que ha tenido este servicio en al menos 15 años, pues durante ese tiempo el costo fue aumentando hasta llegar a los 30 pesos.

¿Dónde se toma el Metrobús y en qué horario funciona?

Los puntos de abordaje siguen siendo los mismos. En la Terminal 1, el Metrobús se toma afuera de la puerta 7, mientras que en la Terminal 2 se encuentra a la salida de la puerta 4, junto a la zona de autobuses foráneos.

Cuánto tiempo dura el saldo en la tarjeta del Metro CDMX

El servicio funciona todos los días, de lunes a domingo, desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche.

Otra ventaja es que no necesitas llevar efectivo, ya que puedes pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito e incluso con celulares y relojes inteligentes que cuenten con tecnología NFC.

Solo atención, NO todos los viajes al aeropuerto cuestan 6 pesos. La nueva tarifa de 6 pesos aplica únicamente para los recorridos entre las terminales 1 y 2 del aeropuerto.

Si utilizas el Metrobús para viajar desde o hacia la estación Amajac, el costo seguirá siendo de 30 pesos, como hasta ahora.