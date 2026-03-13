Entregan trabajos de rehabilitación en unidades habitacionales de Benito Juárez

Autoridades del gobierno de la Ciudad de México entregaron las obras de rehabilitación realizados en tres conjuntos habitacionales de la alcaldía Benito Juárez, uno en la colonia Portales y dos en la Narvarte, como parte del programa Otoch, que este año destinará un fondo de 600 millones de pesos para intervenir más de dos mil 500 complejos de este tipo, superando la cifra del año pasado, de mil 888.

En el caso de la unidad habitacional IMSS Narvarte, se invirtieron 3.5 millones de pesos para mejorar áreas comunes y espacios públicos.

Hubo una intervención muy importante de recursos y hoy vemos a esta unidad con una mejoría importante, con pintura y con una transformación del espacio público. Lugares que estaban cerrados hoy se abrieron y ahora hay pequeños espacios adecuados para la convivencia familiar”, señaló la Jefa de Gobierno Clara Brugada, durante un recorrido.

Como parte de las mejoras, también se instalaron puntos de Wi-Fi en espacios públicos, con el objetivo de que los habitantes puedan acceder gratuitamente a internet.

En el caso de la unidad habitacional IMSS Narvarte, invirtieron 3.5 millones de pesos Foto: Especial

También se realizaron trabajos de drenaje y mantenimiento urbano, entre ellos el desazolve de más de mil 300 metros de red, se inspeccionaron tuberías con cámaras robotizadas y se construyó nueva conexión al colector externo para reducir riesgos de encharcamientos.

Infraestructura educativa

Además, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México instaló 100 luminarias, balizó cajones de estacionamiento y cruces peatonales, reparó 21 baches y reconstruyó banquetas, además de realizar labores de limpieza y jardinería en áreas comunes.

En paralelo, el gobierno capitalino realizó trabajos de rehabilitación en tres escuelas de la zona, para garantizar infraestructura “segura y adecuada” para que los menores no abandonen sus estudios, dijo Brugada.

Foto: Especial

Durante la jornada se entregaron también las obras de rehabilitación en una Unidad ubicada en la calle Icacos, en la misma colonia Narvarte, así como en otra de la calle de Bélgica, de la colonia Portales.

Derecho constitucional

A cada una de las familias de estos inmuebles se les entregó un dispositivo para detectar fugas de gas, además de alarmas de pánico para mujeres, cuya señal se registra directamente en los centros de control de sector de la Ciudad, los llamados C-2, para recibir apoyo de los cuerpos de emergencia y seguridad, en caso de enfrentar una situación de riesgo.

Los trabajos de intervención en unidades habitacionales forman parte de un programa integral para mejorar estos inmuebles, donde vive cerca del 40 por ciento de la población capitalina.

Ahora es un derecho constitucional de quienes viven en las unidades habitacionales recibir mantenimiento. Este año, como el anterior, se destinarán 600 millones de pesos para mantenimiento menor, mayor y para fortalecer la cultura vecinal”, explicó en el evento el secretario de Vivienda, Inti Muñoz.

En el caso de la unidad habitacional IMSS Narvarte, se invirtieron 3.5 millones de pesos Foto: Especial

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