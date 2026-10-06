Otorga Brugada capital semilla para impulsar autonomía económica

En lo que va del año, cuatro mil mujeres de la Ciudad de México han recibido un apoyo único de 25 mil pesos, como parte del Programa de Autonomía Económica, lo que representa una inversión superior a los 100 millones de pesos en proyectos productivos.

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó la entrega de este capital semilla, la cual se realizó durante la clausura de la tercera generación del programa en el Teatro de la Ciudad.

El programa gubernamental ha integrado a 100 mil mujeres en procesos de formación que abarcan economía, finanzas personales, contabilidad, mercadotecnia, inteligencia artificial, derechos y liderazgo.

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En esta última entrega, mil 109 mujeres recibieron su estímulo, destacaron que 19 por ciento habita en Territorio de Paz, 15 por ciento son afrodescendientes o indígenas, 14 por ciento son adultas mayores, también se incluyó a madres buscadoras y mujeres en reinserción económica tras estar privadas de la libertad.

Tenemos ya cuatro mil historias, cuatro mil proyectos caminando y cuatro mil mujeres diciéndole a esta ciudad: yo puedo producir, puedo emprender, puedo generar mis propios ingresos y puedo decidir mi futuro”, expresó Brugada Molina.

La mandataria enfatizó que el objetivo es combatir las desigualdades estructurales y la dependencia económica.

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Un gobierno feminista tiene la obligación de poner los recursos públicos allí donde históricamente hubo puertas cerradas".

La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, resaltó la importancia de tejer redes de apoyo, confiar en la capacidad de cumplimiento y organización de las participantes.

Para garantizar la sostenibilidad de los negocios, el gobierno capitalino anunció una segunda etapa con financiamientos de entre 10 mil y 100 mil pesos, así como la organización de una gran feria en espacios como el Zócalo para la comercialización de sus productos.