Réplicas chinas afectan al 80% de artesanías mexicanas: Canaco CDMX

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) alertó que las réplicas de productos chinos afectan gravemente a las artesanías mexicanas.

En vísperas del Mundial de Fútbol, el organismo empresarial realizó un análisis en torno a los efectos nocivos de la invasión de la “marea asiática de productos”.

Vista amplia de una artesana otomí en su patio, tejiendo palma con herramientas y productos artesanales a su alrededor, como sombreros tricolores, canastas, bolsas tejidas y aretes. La escena muestra la riqueza del trabajo artesanal tradicional en San Cristóbal Huichochitlán, Toluca

"Que ha comenzado a provocar una crisis estructural en el mercado mexicano de artesanías”, advirtió en un comunicado difundido este miércoles.

Chinos desplazan 80% de mercancías nacionales

La Canaco CDMX estimó que los productos chinos han llegado a desplazar hasta el 80 por ciento de las mercancías en algunos mercados de México, afectando gravemente a los artesanos locales, su viabilidad económica y la identidad cultural del país.

Artesanía guerrerense está presente en el Abierto Mexicano

Las principales problemáticas que enfrentan los productores y distribuidores mexicanos de artesanías son la falsificación y competencia desleal.

“La industria artesanal, que representa cerca del 20% por ciento del PIB cultural de México, se ve gravemente vulnerada por réplicas producidas masivamente en China”, indicó.

Inteligencia Artificial

Empresas chinas utilizan inteligencia artificial para replicar diseños tradicionales de molcajetes, huipiles y textiles, produciéndolos en serie con materiales sintéticos para reducir costos drásticamente.

Se ha detectado un re etiquetado masivo donde productos chinos son marcados fraudulentamente como "Hecho en México" en bodegas clandestinas antes de distribuirse en centros históricos y mercados populares.

"Las plataformas de comercio electrónico (como Temu) ofrecen imitaciones de decoraciones de Día de Muertos y papel picado a precios con los que el artesano tradicional no puede competir, desplazando la manufactura auténtica de los anaqueles nacionales”, agregó.

El sector de artículos promocionales (souvenirs de bajo costo) es el más saturado por la mercancía china, transformando la experiencia turística.

“Artículos que tradicionalmente eran de origen artesanal, como llaveros, carteras, tazas y textiles sencillos, han sido reemplazados por versiones chinas genéricas de baja calidad”, señaló.

La proliferación de "plazas chinas" ha facilitado que productos promocionales con iconografía mexicana (pero manufactura asiática) dominen las zonas turísticas, afectando los ingresos de las familias que dependen de la venta directa.

Se estima que en la Ciudad de México existen mil 624 unidades económicas que se dedican a la venta de artesanías.

*bb