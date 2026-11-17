Con la meta de garantizar el autoconsumo de hasta 15 huevos diarios por familia, equivalente a cerca de un kilogramo de alimento fresco y libre de hormonas, la jefa de Gobierno Clara Brugada defendió el programa de entrega de gallinas ponedoras en la capital.

La mandataria aclaró que la estrategia no es inédita, pues opera desde hace un siglo en zonas rurales del país sin distinción partidista.

El esquema contempla la entrega de paquetes de aves a hogares de áreas rurales y zonas urbanas que cuenten con espacio suficiente, incluso en azoteas, para instalar corrales bajo asesoría técnica.

Ante los cuestionamientos de diversos sectores y medios de comunicación, Brugada desestimó las críticas al señalar que buscan confundir a la ciudadanía.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

Creo que a veces se toman ciertas ideas y mucha información y lo hacen para desprestigiar, para mal informar a la población. Se trata de un programa que va a ir principalmente a las zonas rurales o a la ciudad o en aquellos lugares donde haya condiciones", precisó.

La titular del Ejecutivo local explicó que el apoyo avícola forma parte del modelo de "casa ecológica", el cual incluye huertos comunitarios y muros verdes para cultivar lechugas, tomates y hortalizas. Comparó esta política con prácticas vigentes en metrópolis como París, donde la agricultura urbana se desarrolla en balcones.

Tiene que ver con la soberanía alimentaria familiar. Estamos impulsando la casa ecológica, queremos que en las casas se produzcan los alimentos como parte de la cultura".

Finalmente, Brugada adelantó que realizará la presentación formal del programa, mostrará casos de éxito en zonas urbanizadas y encabezará recorridos en pueblos originarios donde las familias ya producen sus propios alimentos.