Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, bloquearon este martes diversas vialidades de Santa Fe, en la Ciudad de México, para denunciar presuntos actos de tortura, malos tratos y falta de atención médica dentro del penal.

Sin embargo, entre las exigencias destacaba la petición de libertad para Lenin Canchola, líder de la banda criminal Los Canchola o Los Malcriados 3AD y que mantuvo una alianza y afinidad operativa con La Unión Tepito.

Sus zonas de operación se ubicaban en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, así como en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan.

Canchola y su banda se dedicaban a la venta y distribución de droga a gran escala y al menudeo, extorsión, cobro de piso, despojo, secuestro y homicidio.

Foto: SSC

La exigencia de libertad le dio un elemento adicional en la movilización, debido a que las exigencias relacionadas con las condiciones penitenciarias coincidieron con expresiones de apoyo a un personaje señalado por las autoridades por actividades delictivas.

La captura de Lenin Canchola ocurrió en julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, inicialmente fue recluido en el penal de Santa Martha Acatitla; sin embargo, debido a su perfil de alta peligrosidad, a finales de ese año lo trasladaron al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México y después fue enviado a una cárcel federal en Nayarit.

Protesta se prolongó por varias horas

La movilización comenzó durante las primeras horas del día en el cruce de las avenidas Vasco de Quiroga y Tamaulipas, donde los inconformes exigieron la intervención de las autoridades penitenciarias federales y la destitución del director del centro de reclusión.

Entre sus principales denuncias señalaron presuntas agresiones contra internos, falta de medicamentos y atención médica, así como posibles abusos sexuales contra personas privadas de la libertad.

El bloqueo ocasionó importantes afectaciones a la circulación en Santa Fe, particularmente en las avenidas Vasco de Quiroga, Tamaulipas, Javier Barros Sierra y Juan Salvador Agraz, además de las conexiones con Prolongación Paseo de la Reforma.

Las filas vehiculares alcanzaron aproximadamente seis kilómetros sobre la carretera México-Toluca, con dirección a la capital, lo que afectó a trabajadores, estudiantes y automovilistas que intentaban ingresar a la zona corporativa.

Ante la protesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron labores de vialidad y seguimiento a los contingentes.

Abogados de Canchola desaparecidos.

A las 9:44 horas se reportó la recuperación de la circulación en avenida Vasco de Quiroga y sus cruces con Juan Salvador Agraz y Tamaulipas; sin embargo, la movilización continuó en otros puntos.

Posteriormente, algunos de los manifestantes avanzaron por Vasco de Quiroga y Javier Barros Sierra hacia Prolongación Paseo de la Reforma, con dirección a Constituyentes, por lo que persistieron las afectaciones vehiculares.