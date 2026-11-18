Con una inversión superior a los 83 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa integral “Circuito Ajusco Seguro”, una estrategia enfocada en blindar la zona boscosa de Tlalpan mediante tecnología de punta, despliegue policial permanente y un innovador sistema de geolocalización para excursionistas.

La medida más destacada para prevenir extravíos en la montaña, cuya cima alcanza casi los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, es la implementación obligatoria de un registro exhaustivo y la entrega de una pulsera con GPS para rastrear en tiempo real a cada persona que ascienda a los senderos.

Además, el acceso estará estrictamente condicionado al acompañamiento de guías comunitarios certificados bajo la norma NOM-009.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Tenemos GPS para todos los visitantes, es el único lugar en la Ciudad de México donde estamos logrando que esto se lleve a cabo, el objetivo es garantizar que la seguridad y la naturaleza caminen juntas”, dijo la jefa de Gobierno Clara Brugada.

En materia de vigilancia remota, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, detalló la instalación de las primeras 179 videocámaras alimentadas con energía solar y enlace satelital en la capital, distribuidas en 35 puntos estratégicos. El equipamiento incluye tres sensores de reconocimiento de placas y altavoces con alerta sísmica.

A este despliegue tecnológico se suma la cobertura policial al 100 por ciento en los accesos por Picacho-Ajusco y la carretera México-Cuernavaca.

El subsecretario de Operación Policial, Elpidio de la Cruz Contreras, informó que se mantendrán tres puntos de control las 24 horas, reforzados con operativos de fin de semana y una nueva antena en el Cerro del Pelado, que garantiza radiocomunicación policial en toda la zona.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

El proyecto también saldó una deuda histórica de más de dos décadas al dotar de señal celular y conectividad hasta la cima del Pico del Águila, esto permitirá llamadas de emergencia instantáneas.

Paralelamente, la Secretaría de Obras (Sobse) colocó 90 luminarias solares a lo largo de 20 kilómetros y rehabilitó el histórico Albergue Alpino, consolidando un modelo de ecoturismo seguro de la mano de los comuneros de San Miguel y Santo Tomás Ajusco.