Bajan 20% las muertes por hechos de tránsito en la CDMX

Durante el 2025, las muertes por accidentes viales en la Ciudad de México registraron una disminución de 20 por ciento en comparación con el año anterior, al cerrar con 424 fallecimientos, la cifra más baja reportada desde 2021.

A pesar de esta mejora generalizada con respecto a las 533 de 2024, el riesgo en las calles mantiene un foco rojo: los motociclistas siguen siendo las principales víctimas mortales al acumular 208 decesos, lo que representa casi la mitad de las tragedias viales.

A pesar de la disminución, aún es una cifra superior al número de fallecidos en 2020 cuando sumaron 388, que es la cantidad más baja desde 2019 año en que la Secretaría de Movilidad (Semovi) comenzó a publicar los Reportes Trimestrales de Hechos de Tránsito.

“De enero a diciembre de 2025, la SSC registró 424 personas fallecidas por hechos de tránsito, lo que refleja una disminución de 20 por ciento en comparación con el periodo de 2024 y un incremento de 7% respecto al 2019”, se indica en el Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito del Cuarto Trimestre de 2025.

En 2025, los motociclistas siguieron siendo las principales víctimas mortales en siniestros viales con 208 fallecimientos, es decir, casi la mitad del total de muertes.

Siguieron los peatones con 99, pasajeros con 70, conductores con 40 y ciclistas con siete.

Entre los pasajeros fallecidos se incluye a todos los tipos de vehículos motorizados, incluyendo a las motocicletas.

El 49% de los fallecidos murieron en choques, por derrapes en motocicletas fue 26%, por atropellamientos 23% y 2% en volcaduras.

El 42% de los siniestros viales fatales ocurrieron los sábados y domingos. En cuanto a horario, 63% se registraron entre las 18:00 y las 05:59 horas.

*mcam