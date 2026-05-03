Baile sonidero termina en riña y balazos en CDMX; 11 personas resultaron heridas

Un hombre disparó contra los asistentes a un baile sonidero en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, e hirió a 11 personas, por lo que policías lo detuvieron.

Luego de una riña durante el baile, el sujeto disparó contra los asistentes, indicó este domingo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los hechos ocurrieron durante un baile sonidero en las calles Soles y Norte 186.

Mientras los oficiales realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia escucharon varias detonaciones y, al aproximarse, observaron a varias personas lesionadas, por ello rápidamente acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia”, informó la dependencia en un comunicado.

Los familiares de los heridos decidieron trasladarlos a un hospital para priorizar su atención médica especializada.

Los familiares de los heridos decidieron trasladarlos a un hospital para priorizar su atención médica especializada. Cortesía SSC

Otras personas señalaron que mientras se llevaba a cabo el baile, dos sujetos comenzaron a pelear a golpes, después uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y comenzó a disparar hacia los asistentes”, agregó la SSC.

Los policías le dieron alcance al posible responsable de 33 años, quien portaba en sus manos el arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles.

Por lo anterior fue detenido, enterado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica”, indicó la SSC.

fdm