Cobro de piso en Unidad Habitacional Lomas Estrella desplaza a 20 familias

Alrededor de 20 familias han abandonado la Unidad Habitacional Lomas Estrella, en Iztapalapa, por el pánico a ser agredidos por un grupo de extorsionadores, que exige pago semanal por no dañar a sus integrantes, sus autos y departamentos. Los vecinos afirman que entre los extorsionadores hay tres funcionarios de la fiscalía local que llegan al lugar en autos de la dependencia.

Y señalan que aunque han presentado más de 60 denuncias y pedido ayuda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia capitalina y la alcaldía Iztapalapa, ninguna autoridad ha actuado para frenar al llamado Comité Armado Unidad Habitacional Lomas Estrella, el cual, según sus integrantes, forma parte del Cártel de Tláhuac.

Detallaron que hay halcones en la unidad amenazando a vecinos para que den cuotas semanales por derecho a estacionamiento, para que no les quemen los autos y que no le pase nada a sus familiares.

Presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac vigilan la unidad y extorsionan semanalmente a los habitantes. Especial

Por “protección” de los autos les cobran entre 300, mil pesos o hasta cinco mil a la semana dependiendo el modelo del auto; por no hacerle nada a las familias las cuotas van de los 300 pesos hasta varios miles de pesos semanales, de acuerdo con los ingresos de la familia.

“El terror es tremendo, me han amenazado…hace un mes una persona se puso a amenazarme, así como toda la bola que venía atrás de él. Me cobraban 300 pesos semanales —por no agredir a su familia— luego lo subieron a 350 pesos”, narró uno de los vecinos, bajo anonimato. Lo llamaremos Juan.

Yo pregunté por concepto de qué era el cobro y me respondieron descaradamente: ‘para que no te pase nada o te atienes a las consecuencias’ y entonces empezaron las agresiones”, recordó Juan.

Sobre las familias que ya abandonaron la unidad, el vecino comentó: “benditos ellos que sí se alcanzaron a salir, porque los que no, les dicen ‘tú no te vas hasta que me pagues todo’ y en una libreta lo tienen todo anotado” (pagos pendientes). Y expuso que los extorsionadores han golpeado a vecinos e incluso los han baleado para obligarlos a pagar.

Los vecinos afirman que entre los extorsionadores hay tres funcionarios de la fiscalía local que llegan al lugar en autos de la dependencia. Especial

José, otro de los vecinos, narró a Excélsior que el jueves pasado a las 21:00 horas su mamá y él fueron interceptados y encañonados por personas “que nos exigieron el pago de una supuesta protección, advirtiendo que si no lo hacíamos nos iban a volar”.

Nos obligaron a hincarnos sobre la banqueta, a mí me golpearon con la cacha de un arma en la sien izquierda y a mi madre le dieron un golpe en el estómago sacándole todo el aire”, afirmó José.

“Necesitamos de manera urgente el auxilio de las autoridades (...) la unidad Lomas Estrella se encuentra en un estado de indefensión y sin ley: las patrullas de seguridad pública no ingresan al lugar. Siempre se pide el apoyo al 911 o al número de cuadrante y no ingresan. Yo creo que es por temor a estos grupos delictivos”, dijo.

Otro de los vecinos expresó que el 23 de diciembre de 2025, después de las 24:00 horas, dos sujetos “empezaron a decir groserías, a amenazarme, a decirme que me tengo que alinear, que tengo que pagar, empiezan los golpes…mi vida corría peligro en ese momento”.

“Desde el auto que estaba a un lado otro tipo me mostró un arma negra y me dijo que si me negaba a pagar me iban a matar”, expresó el vecino.

Así que en enero de este año pagó la cuota que le exigían, pero unos meses después decidió dejar de pagarles y entonces colocaron frente a la puerta de su departamento una corona fúnebre con su nombre y cuatro balas, como advertencia.

Cuando uno de los habitantes dejó de pagar a los extorsionadores, le dejaron afuera de su departamento una corona fúnebre con balas. Especial

“Al salir de mi domicilio me encuentro este arreglo fúnebre, con balas afuera de mi hogar (...) Mi familia estaba impresionada, muy alterada y con miedo”.

“Presenté una denuncia ante la fiscalía local, anexé una ampliación de pruebas en una carpeta, la cual no me querían recibir. Pero logramos que la recibieran”.

“Hemos presentado esa y otras denuncias pero no han avanzado…en la fiscalía me dijeron que hasta que no me maten, no pueden hacer nada”.

¿Qué dicen las autoridades?

A pesar de que la SSC respondió a los oficios de los vecinos pidiéndoles solicitar ayuda al 911 o mediante la aplicación Mi Policía, las patrullas siguen negándose a ingresar a la unidad.

Les recomendaron comunicarse con la SSC por teléfono, por la red social X y por correo, pero tampoco son atendidos. Excélsior consultó a esa dependencia sobre el caso e indicó que “el área de inteligencia ha visitado la zona para seguimiento. También buscando un contacto para mayor atención”.

La semana pasada un vecino se acercó a la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez en un evento para explicarle lo que están padeciendo en la Unidad Habitacional Lomas Estrella, “le mostramos diversas evidencias a Aleida, y ella dice que es impresionante, que duda que esto se haga, que no cree”.

En respuesta a este diario, la alcaldía Iztapalapa puntualizó que “las autoridades apoyan a las y los vecinos; en este caso se le dio acompañamiento, pero el señor no se presentó a su cita en la fiscalía. El caso está con las autoridades competentes”.

Añadió que “por ser propiedad privada, las autoridades de seguridad no pueden ingresar sin autorización, por lo que se establecieron rondines en los alrededores”.

Por parte de la fiscalía local, hasta el cierre de esta edición no se contaba con respuesta.