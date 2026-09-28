Tres marchas, siete concentraciones y 14 plantones colapsarán la CDMX

Este lunes se tienen previstas diversas marchas, concentraciones y plantones en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Las movilizaciones contemplan recorridos hacia el Zócalo capitalino, actividades en inmediaciones de Paseo de la Reforma y concentraciones frente a dependencias públicas. Algunas podrían generar afectaciones viales conforme avancen los contingentes.

Marchas previstas para este lunes

Una de las movilizaciones está programada a las 10:00 horas, cuando jubilados, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal en activo del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en la explanada del Palacio de Bellas Artes, en la zona de avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas.

El contingente tiene previsto dirigirse a la Secretaría de Educación Pública, en República de Brasil 31, donde solicitará seguimiento a un pliego petitorio relacionado con pagos pendientes de finiquitos y gratificaciones por jubilación. De acuerdo con la información disponible, se contempla una posible afectación de vialidades durante la movilización.

También a las 10:00 horas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se concentrará en el Monumento a la Revolución. La organización demanda el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrario y no descarta trasladarse posteriormente hacia alguna dependencia gubernamental.

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la colectiva feminista Mujeres de la Sal tiene prevista una concentración a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución. El inicio de la marcha está contemplado para las 13:00 horas, con destino al Zócalo capitalino.

Otra movilización relacionada con el 28S partirá a las 14:00 horas de la Glorieta de la Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma y avenida Morelos, con destino al Zócalo. La convocatoria corresponde a la colectiva Rosas Rojas México y contempla la participación de otros grupos.

Concentraciones que podrían generar movilizaciones

Desde las 06:00 horas, la colectiva feminista Las Tonantzin tiene prevista una concentración en el Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco”, sobre Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

En Álvaro Obregón, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social tiene programado para las 11:00 horas un acto frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en avenida Universidad 1449. La actividad está relacionada con una solicitud de disculpa pública a familiares de una víctima menor de edad.

La Plataforma 4:20 contempla a partir de las 12:00 horas una jornada itinerante en distintos puntos de la capital para la recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y actividades sobre reducción de riesgos, derechos humanos y legislación cannábica.

En Coyoacán, la colectiva Las Con o Sin Capuchas tiene prevista una concentración a las 11:00 horas para posteriormente trasladarse a la movilización del 28S. A las 11:30 horas se contempla su salida desde la escultura conocida como Los Bigotes, con reunión posterior en la Glorieta de la Joven de Amajac.

Asimismo, la Agrupación Juvenil Anticapitalista contempla actividades a las 13:00 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a las 14:00 horas en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria. La información disponible señala que algunos participantes podrían trasladarse posteriormente hacia Los Bigotes y la Glorieta de la Joven de Amajac.

Finalmente, a las 16:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis tiene programado un evento político-cultural denominado “¡Pañuelazo #28S!” en el exterior del Museo Memoria y Tolerancia, sobre avenida Juárez.

Plantones que permanecen activos en la CDMX

Además de las movilizaciones programadas para este lunes, existen diversos plantones que permanecen instalados desde fechas anteriores, principalmente en la zona centro.

Entre ellos se encuentra el de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, iniciado el 21 de septiembre.

También permanece un plantón del colectivo Buscando Cuerpo y Destello de Amor frente a la Fiscalía General de la República, en Río Pánuco 10, relacionado con solicitudes de seguimiento a investigaciones sobre desapariciones forzadas.

En el Zócalo capitalino permanecen otros grupos con distintas demandas, entre ellos habitantes de la comunidad Cruz Fandango de Guerrero y Petroleros y Mexicanos del Sureste. También se reportan instalaciones en la zona de la Plaza de la Mexicanidad y frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otros puntos de la ciudad continúan protestas de inquilinos del predio Vidal Alcocer 104, trabajadores del Nacional Monte de Piedad, afectados por el desalojo del predio de Tonalá 125 y comunidades indígenas frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

¿Qué zonas de la CDMX podrían registrar afectaciones?

Por la ubicación y los recorridos previstos, los puntos que podrían registrar mayor movimiento de manifestantes durante el día son...